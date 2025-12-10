Златовласый пингвин дебютирует перед камерой в океанариуме в штате Техас. Птенец вылупился месяц назад и весил..

Как в океанариуме в Техасе взвешивали птенца пингвина-макарони

Златовласый пингвин дебютирует перед камерой в океанариуме в штате Техас. Птенец вылупился месяц назад и весил тогда 90 граммов. Сейчас его снова взвешивают. В этот раз весы показывают 1,25 килограмма.

Пингвин пока покрыт пухом, который не защищает от влаги. Птенец полностью зависит от родителей. Они его кормят и обогревают. Но через два месяца у него вырастут перья, и он станет самостоятельным. У него также появятся пучки жёлтых перьев над глазами.

После линьки у пингвина возьмут кровь на анализ и определят его пол. Потом выберут имя.

[Джилл Доддс, биолог]:

«У разных наших видов пингвинов разные имена. Клички в честь макаронных изделий – мои фавориты. Всех пингвинов первого поколения назвали в честь сыров».

Родителей птенца зовут Горгонзола и Блю. А у его молодых собратьев «макаронные» имена: Спагетти, Лингуине и Букатини.

Кстати, англоязычное название нелетающих птиц этого вида звучит как пингвин-макарони, что означает «пингвин-франт». Макарони – это английские модники XVIII века.

Вместе с этим птенцом в океанариуме стало 108 пингвинов.

