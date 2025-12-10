В Гондурасе так и не выбрали президента после выборов 30 ноября. Обработка результатов голосования в центральноамериканской..

В Гондурасе не могут выбрать президента

В Гондурасе так и не выбрали президента после выборов 30 ноября. Обработка результатов голосования в центральноамериканской стране омрачена техническими сбоями и обвинениями в мошенничестве.

Сегодня лидирует кандидат от Национальной партии консерватор Насри Асфура. Его открыто поддержал президент США Дональд Трамп. Асфура опережает своего ближайшего соперника – центриста Сальвадора Насраллу – всего на 40 тысяч голосов.

У Асфуры, по предварительным данным, – более 40% голосов. У Насраллы – чуть более 39%.

На третьем месте с большим отрывом оказалась левый кандидат от правящей партии и бывший министр национальной обороны Рикси Монкада. Она набрала менее 20% голосов.

При этом примерно в 15% бюллетеней нашли несоответствия. В ближайшее время должен начаться специальный подсчёт, на котором будут присутствовать представители партий, избирательных органов и независимые наблюдатели.

Кандидат в президенты Сальвадор Насралла обвиняет избирательные органы и Национальную партию в манипуляциях. Он требует переучёта каждого бюллетеня.

[Сальвадор Насралла, кандидат в президенты Сальвадора]:

«Либеральная партия не контролирует поставщика услуг, не контролирует систему и не имеет исключительного доступа к внутренним данным. Партия оказалась перед лицом уязвимой системы, в которой она не имела технического или оперативного влияния».

А нынешний президент Сиомара Кастро заявила, что в стране произошёл «избирательный переворот», и что она собирается осудить его в ООН, ЕС и Организации американских государств.

[Сиомара Кастро, президент Гондураса]:

«Это был процесс, отмечённый угрозами, принуждением, манипуляциями с системой TREP и искажением народной воли».

Тем временем, лидер гонки Насри Асфура настаивает, что любые подозрения в манипуляциях – это попытка «подорвать волю народа». Он уже призвал сторонников и граждан сохранять спокойствие, ожидая окончательных итогов.

Выборы в Гондурасе проходят в один тур. Побеждает кандидат, набравший больше всего голосов.

