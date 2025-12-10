Польские ёлочные украшения сверкают на мировом рынке всё ярче

В небольшом городке под Варшавой куски стекла превращаются в ослепительные праздничные украшения. Silverado, семейная фабрика в..

В небольшом городке под Варшавой куски стекла превращаются в ослепительные праздничные украшения. Silverado, семейная фабрика в Юзефуве, оттачивает традиции выдувного рождественского декора, очаровывая покупателей по всему миру и даря праздничное настроение.

Польша стала ключевым поставщиком рождественских украшений на мировой рынок, делая упор на традиционный дизайн и методы производства.

При этом компания Silverado заняла завидную нишу, завоевав международное признание своими игрушками ручной работы. Некоторые из них даже украшали рождественскую ёлку в Белом доме.

Основанная почти три десятилетия назад, компания Silverado заслужила репутацию благодаря исключительному качеству и мастерству, производя всё: от мерцающих ёлочных шаров до замысловатых фигурок.

[Ришард Баран, художник по стеклу]:

«Нужно делать это со страстью, вкладывать в стекло всю душу».

В прошлом году, по данным аналитиков, экспорт польских рождественских украшений вырос и составил примерно 85 миллионов евро. Это на 17% больше, чем годом ранее. Главными рынками стали Германия, США и Франция.

По итогам 2024-го Польша также оказалась в числе пяти ведущих экспортёров в Европе.

Хотя Silverado зарекомендовала себя как лидер в этом секторе, совладелец Станислав Слодычка отмечает жёсткую конкуренцию, особенно со стороны Китая, который доминирует по цене.

[Станислав Слодычка, совладелец Silverado]:

«Их цены для нас недоступны из-за стоимости рабочей силы и других факторов. Но наша главная цель – конкурировать с ними по качеству, дизайну. Создавать новые украшения и декоративные элементы и, конечно же, хранить традиции».

Несмотря на богатые традиции, Silverado каждый год выпускает новые коллекции, вдохновлённые тенденциями в моде и архитектуре. Это помогает семейному бизнесу соответствовать современным вкусам, сохраняя при этом многовековое мастерство.

