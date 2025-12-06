621 рождественская ёлка дома: немецкие супруги установили мировой рекорд

В этом доме рождественского настроения хватит для всех. Супруги Томас и Сюзанна Еромин из немецкого городка..

В этом доме рождественского настроения хватит для всех. Супруги Томас и Сюзанна Еромин из немецкого городка Ринтельн нарядили 621 ёлку. Это мировой рекорд. Его зафиксировал представитель Института рекордов Германии.

Сертификат вручили Томасу, поскольку идея так украшать дом принадлежит ему.

[Томас Еромин, рекордсмен]:

«Я считаю это просто чудесным, невероятно красивым. И молодые, и пожилые приходят сюда и уходят с улыбкой на лице».

В доме почти не развернуться, поскольку ёлки повсюду. Даже в ванной, не говоря уже о спальных и гостиной. Красочный декор дополняют многочисленные щелкунчики и другие фигурки. Есть даже игрушечная железная дорога.

Наряжать ёлки и украшать дом Томас начинает ещё в июне. Говорит, что ему нравится любоваться всем этим рождественским великолепием.

Это не первый рекорд семьи из Германии. Они удерживали его с 2017 по 2021 год, а затем снова установили в 23-м и 24-м годах.

Короткая ссылка на эту страницу: