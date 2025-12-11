Искусство создания сари из Тангайла признано ЮНЕСКО культурным наследием

Сари самых разнообразных расцветок можно купить на оптовом рынке в городе Тангайл в Бангладеш. Эти изделия..

Сари самых разнообразных расцветок можно купить на оптовом рынке в городе Тангайл в Бангладеш. Эти изделия изготовлены полностью вручную. Искусство создания сари из Тангайла включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Местные ткачи надеются, что это поможет им сохранить традиционное ремесло.

[Нил Камал Басак, глава Ассоциации ткачей]:

«Тангайл расположен на берегах рек Дхалешвари и Лоухаджанг. Вода здесь чистая, а качество нитей и красителей зависит от воды, в которой их обрабатывают».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мастера утверждают, что именно местная вода придаёт яркость и блеск тканям. Их делают из хлопка и шёлка. Нити также обрабатывают рисовым крахмалом, чтобы придать жёсткость и добавить блеска. Поэтому даже после стирки краска не тускнеет.

Искусство создания сари передаётся в семье из поколения в поколение. Женщины прядут, а мужчины окрашивают пряжу, а затем ткут на ручных станках.

В Тангайле осталось примерно 300 ткачей. У семьи Гобинды Басака десять ткацких станков. Но заработать много не получается. Нужно окупить труд, покупку краски и другие расходы. При этом конкуренцию составляют более дешёвые фабричные ткани.

[Гобинда Басак, ткач]:

«Например, кусок ткани стоит в магазине примерно 85 долларов США, а нам платят около 70 долларов. Этого недостаточно, чтобы покрыть расходы, но мы всё равно должны продолжать работать».

Из-за материальных сложностей многие ткачи перешли на механические станки, а кто-то вообще оставил ремесло. Но оставшиеся мастера надеются сохранить его для будущих поколений.

По мнению экспертов, это возможно, поскольку сари ручной работы по-прежнему популярны в Бангладеш, Индии и других странах.

Короткая ссылка на эту страницу: