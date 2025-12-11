Экс-президента Боливии Луиса Арсе задержали в рамках антикоррупционного расследования

В Боливии взяли под стражу бывшего президента страны Луиса Арсе. Ему готовятся предъявить пять обвинений в..

В Боливии взяли под стражу бывшего президента страны Луиса Арсе. Ему готовятся предъявить пять обвинений в рамках антикоррупционного расследования. Арсе подозревают в хищении государственных средств во время его работы министром экономики в правительстве экс-президента Эво Моралеса.

Подозреваемого сначала привезли в прокуратуру в Сукре для дачи показаний, но он, по совету адвоката, воспользовался правом хранить молчание.

[Роджер Мариака, прокурор]:

«В соответствии со статьёй 2026 этот человек возвращается в полицейский участок, где будет ждать официальных обвинений. А мы подождём, пока судья назначит слушание по вопросу о мере пресечения в отношении этого человека, который сейчас находится под арестом».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Министр внутренних дел Боливии Марко Овьедо сообщил, что Арсе и других высокопоставленных чиновников подозревают в том, что они присвоили примерно 700 миллионов долларов из государственного фонда, предназначенного для коренного населения и крестьян. На поддержку именно этих людей опиралась партия Моралеса «Движение к социализму».

Луиса Арсе арестовали всего через месяц после прихода к власти нового президента. Им стал Родриго Пас Перейра из оппозиционной центристской Христианско-демократической партии. Его избрание положило конец почти 20-летнему доминированию левой политической силы «Движение к социализму».

Новое правительство обещает привлечь к ответственности всех бывших чиновников, подозреваемых в коррупции. Оно также освободило из тюрьмы заключённых лидеров оппозиции, включая Жанин Аньес, до дальнейшего судебного разбирательства.

Короткая ссылка на эту страницу: