В ливанском Триполи обрушились два здания: 15 погибших

В ливанском Триполи продолжают разбор завалов на месте внезапного обрушения двух рядом стоящих зданий в квартале Баб аль-Таббане на севере города. Число погибших возросло до 15. Восемь человек удалось спасти.

При этом чиновники не могут сказать, сколько ещё людей под завалами. Ранее глава ливанской службы гражданской обороны сообщил, что в двух зданиях проживали 22 человека.

Местные жители говорят, что ничто не предвещало беды.

[Мохаммед Махмуд Омар, владелец рухнувшего магазина]:

«Вчера в час дня я закрыл магазин и пошёл домой. Я лёг спать и проснулся от сообщения: „Ваше здание обрушилось, вашего магазина больше нет“. Нас не предупредили, не приезжали инспекторы, вообще ничего не было. Здание просто внезапно рухнуло. Почему это случилось, никто не знает, и не было никаких трещин».

Трироли – второй по величине город Ливана. За последние недели здесь обрушилось несколько ветхих жилых зданий.

[Абдель Хамид Каримех, глава городского совета Триполи]:

«Проблема небезопасных зданий давно присутствует в Триполи, и она вызвана множеством факторов, включая царящий хаос, нарушения в строительстве, слабый надзор из-за отсутствия технического обслуживания вследствие несправедливого старого закона об аренде. Всё это привело к тому, у многих зданий, построенных 60-70 лет назад, срок службы истёк. Они не прошли необходимого ремонта, что и стало причиной трагедии, которую мы наблюдаем. К сожалению, эта проблема выходит за рамки возможностей муниципалитета и жителей. Поэтому мы обратились к государству с просьбой вмешаться, чтобы мы могли либо укрепить дома, либо снести их и построить новые».

По данным муниципалитета, сейчас в Триполи под угрозой обрушения находятся 105 зданий. 600 нуждаются в немедленном ремонте. При этом два рухнувших дома ни в один из этих списков не входили.

[Абдель Хамид Каримех, глава городского совета Триполи]:

«Мы не получали никаких жалоб, и на этом здании не было видимых признаков».

Оставшимся без крова семьям власти начали предоставлять временное жилье. Им также обещают трёхмесячное пособие.

