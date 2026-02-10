В Аргентине отметили Международный день пиццы

Аргентинцы отметили Международный день пиццы. В Буэнос-Айресе на площади Республики появилась пиццерия под открытым небом. Тридцать..

Аргентинцы отметили Международный день пиццы. В Буэнос-Айресе на площади Республики появилась пиццерия под открытым небом. Тридцать пиццайоло готовят итальянскую лепёшку с открытой начинкой.

[жительница Буэнос-Айреса]:

«Я очень люблю пиццу, но редко её ем из-за того, что набираю вес. Поэтому, когда появляется такая возможность, я прихожу и использую её по максимуму».

[жительница Буэнос-Айреса]:

«Мой сын обожает пиццу, это его любимая еда, и он ест её почти каждый день. Мне тоже очень нравится пицца. Мы часто её едим».

Мероприятие благотворительное. Билет стоит 2000 аргентинских песо – это примерно 1,5 доллара США. Один билет можно обменять на два кусочка пиццы. Вырученные деньги передадут местной молодёжной организации.

За день пиццайоло приготовили 5000 кусочков пиццы.

Короткая ссылка на эту страницу: