«Любовное послание Нью-Йорку»: выставка орхидей открылась в Бронксе

Цветочную версию Нью-Йорка представили в оранжерее в Бронксе, принадлежащей Нью-Йоркскому ботаническому саду. Тысячи розовых, персиковых, белых, жёлтых и лавандовых орхидей рассыпаны по всей выставке.

Композиции создал Мистер Цветочный Фантастик. Так называет себя художник-флорист, который живёт и работает в Нью-Йорке. Он не называет своего имени и не показывает лица, чтобы люди обращали внимание на его творения, а не на него самого. Он также носит респиратор во время работы, поскольку у него аллергия на цветы.

Автор назвал выставку «»Бетонные джунгли» – любовное послание Нью-Йорку». Её важная часть – макет фрагмента дома, в котором вырос художник. Он полюбил цветы в детстве, когда помогал маме ухаживать за садом.

[Мистер Цветочный Фантастик, художник-флорист]:

«Это изображает заднюю часть моего дома, и это первая остановка. Когда люди входят (в оранжерею), их знакомят с домом из коричневого кирпича, который символизирует дом моего детства».

Цветочные композиции посвящены знаковым местам и символам Нью-Йорка. Здесь можно увидеть пиццерию, посидеть на автобусной остановке и поймать жёлтое такси – правда, придётся подождать, пока оно уедет с мойки.

[Дженнифер Бернштейн, директор Нью-Йоркского ботанического сада]:

«Природа и такие места, как (Нью-Йоркский ботанический) сад, – это то, что любят ньюйоркцы. Мистер Цветочный Фантастик нашёл эти знаковые мгновения жизни Нью-Йорка, которые обычно не связывают с цветами, и наполнил их природой и красотой».

Полюбоваться орхидеями можно будет до 26 апреля.

