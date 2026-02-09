Как любовь к крикету и другим видам спорта помогала поддерживать дух военнопленных в лагерях во время..

Карикатуры показали, как военнопленные в период Второй мировой играли в крикет

Как любовь к крикету и другим видам спорта помогала поддерживать дух военнопленных в лагерях во время Второй мировой войны.

Об этом рассказали архивы Военного мемориала в Канберре. Историки были удивлены и поражены мастерством иллюстраторов, создавших карикатуры. На них – спортивные состязания между некоторыми союзными странами.

Австралийцев на них изображают в виде кенгуру, новозеландцев – в виде киви, а британцев – в виде львов.

[Дэвид Саттон, историк]:

«Нам очень повезло найти записи, которых мы раньше не видели. Это удивительные карикатуры на австралийцев в лагере для военнопленных. Крикет помогал им вернуться к относительной нормальности».

Работы обнаружили недавно. На них можно увидеть иллюстрации импровизированных матчей, а также протоколы игр и глоссарий терминов крикета.

[Майкл Келли, историк]:

«Это были не белые заборчики и зелёная трава. Они играли во дворе, и вокруг толпилось около 2500 зрителей, чтобы посмотреть эти матчи. Они были важны для лагеря».

Эти крикетные дневники представляют редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь в лагерях. Их можно увидеть в архиве в Канберре только по запросу.

Историки говорят, что эти блокноты были важны и для семей солдат. Они увидели, что заключённые нашли способы справиться с невероятными трудностями и не пали духом.

[Майкл Келли, историк]:

«Поскольку мы только начали погружаться в эту тему, я уверен, что среди этих записей о крикете наверняка найдется ещё много чего. Но эти два блокнота – самые потрясающие свидетельства любви австралийцев к спорту».

