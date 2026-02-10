В Болгарии расследуют убийства шестерых человек, произошедшие всего за неделю в горах Стара-Планина. Дело осложнено противоречивыми..

В Болгарии расследуют загадочные убийства шестерых человек в горах

В Болгарии расследуют убийства шестерых человек, произошедшие всего за неделю в горах Стара-Планина. Дело осложнено противоречивыми показаниями и странными обстоятельствами, из-за чего прокурор сравнил два тройных убийства с детективным сериалом «Твин Пикс».

Первый инцидент произошёл 1 февраля, что подтверждает видеозапись камеры наблюдения. На кадрах видно, как у домика на горном перевале Петрохан шестеро мужчин прощаются друг с другом. Затем трое уезжают, а оставшиеся запирают собак и поджигают домик. На следующий день пожарные обнаружили рядом с домиком тела троих мужчин с огнестрельными ранениями.

Полиция стала разыскивать остальных людей из этой группы. А уже 8 февраля пастух сообщил об автофургоне в районе пика Окольчица. Он заметил, что водитель не двигается. Полиция обнаружила внутри тела двух мужчин и 15-летнего подростка. У них тоже были огнестрельные ранения. Стрельба велась внутри машины.

Известно, что пятеро убитых мужчин состояли в некоммерческой организации «Национальное агентство по контролю за охраняемыми территориями». Они помогали властям, выполняя роль егерей.

Следователи рассматривают различные версии, включая убийство и самоубийство. Также они предполагают, что жертвы могли состоять в какой-то секте.

[Ангел Папалезов, представитель полиции]:

«Родственник одного из членов группы рассказал нам, что в последние месяц-два внутри этой организации наблюдалась сильная психическая нестабильность. Это было отчаяние, вызванное реальностью, не достигнутыми целями, отношением к ним со стороны государственных властей, а также спонсоров. И члены группы не видели смысла продолжать свою деятельность».

Представители полиции заявили, что подобных преступлений в стране ещё не происходило.

