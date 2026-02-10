Небо над пакистанским Лахором буквально пестрит красками. Здесь после 20-летнего перерыва снова проходит фестиваль воздушных змеев..

Фестиваль воздушных змеев вернулся после 20 лет запрета в пакистанский Лахор

Небо над пакистанским Лахором буквально пестрит красками. Здесь после 20-летнего перерыва снова проходит фестиваль воздушных змеев «Басант». Местные жители едва сдерживают волнение. Для многих молодых людей это совершенно новый опыт.

[жительница Лахора]:

«Я в первый раз вижу этот фестиваль. Я очень взволнована и получаю огромное удовольствие. Хочу, чтобы фестиваль проходил каждый год».

[жительница Лахора]:

«Я очень рада. Мы собираемся запускать воздушных змеев, гулять по городу и изучать окрестности. Вокруг всё украшено. Правительство отлично организовало праздник».

Фестиваль запретили в 2005 году. Поводом послужили многочисленные несчастные случаи. Из-за опасной лески погибали мотоциклисты и случайные прохожие. Некоторых участников фестиваля убивало током, когда змеи касались проводов. Также люди падали с крыш по неосторожности.

Возобновление фестиваля возвращает жителям Лахора возможность не только развлечься, но и заработать. Производители воздушных змеев снова могут продавать свою продукцию.

[Мухаммад Насим, изготовитель воздушных змеев]:

«Мы делаем воздушных змеев и очень рады отмене запрета. Очень надеемся, что так будет и в будущем. Фестиваль позволяет нашему бизнесу процветать».

Запрет отменила главный министр правительства штата Пенджаб Марьям Наваз Шариф. При этом власти обеспечивают безопасность во время праздника. Кроме того, участники фестиваля сами должны соблюдать правила использования воздушных змеев. Нарушителям грозит штраф и даже тюрьма.

