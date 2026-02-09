Знаменитые каналы Санкт-Петербурга превратились в пешеходную зону

Знаменитые водные артерии Санкт-Петербурга превратились в пешеходную зону. Несколько недель сильных морозов сделали своё дело, и..

[Юлия, жительница Санкт-Петербурга]:

«Отсюда как раз-таки кажется совсем по-другому город. Какой-то необычный ракурс, возможно, ты как-то снизу смотришь на него на фоне неба, ещё и чистого, солнечного. Вообще, очень замечательно. Всем рекомендую». [Наталья, жительница Санкт-Петербурга]:

«А мы специально для этого и приехали в центр. Можем сказать, что это не первый раз, когда в Питере такие морозы, и мы выходим на реки. Просто, мне кажется, в этом году это стало как-то более популярно».

Температура в Северной столице России днём в среднем достигает минус 10 – минус 12 градусов. Ночью опускается до минус 14 и ниже. В ближайшую неделю потепления не обещают.

Вторая половина зимы в Петербурге обычно холоднее первой. В то же время воздух становится менее влажным, и солнечные дни бывают чаще.

Самая низкая температура в городе за всю историю наблюдения составила минус 41 градус по Цельсию.

