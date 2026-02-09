Будущее воздушного боя представили на Сингапурском авиасалоне

В небо над Сингапуром поднимается новейший истребитель F-35 Lightning II. Такое редкое зрелище можно увидеть во..
Дата загрузки: 2026-02-09
В небо над Сингапуром поднимается новейший истребитель F-35 Lightning II. Такое редкое зрелище можно увидеть во время выставки аэрокосмической и оборонной техники. Она считается крупнейшей в Азии.
F-35 строит американская компания Lockheed Martin. Этот истребитель пятого поколения – один из самых передовых боевых самолётов в мире.
Капитан ВВС США Уильям Тейтум говорит, что управление такой техникой – полезный опыт и в то же время – испытание.
[Уильям Тейтум, капитан ВВС США]:
«Я сравниваю это со сдачей экзамена в университет. Это бросает вызов как физической силе, так и навыкам противодействия перегрузкам, а также умению сохранять бдительность во время выполнения базовых манёвров истребителя».
Lockheed Martin организовала для гостей выставки симулятор кабины пилота.
[Роберт Пол, инструктор]:
«У пилота вся информация находится в его визоре. Он также ориентируется на внешние визуальные данные».
На выставке представлены и беспилотные истребители.
[Джейсон Левин, сотрудник компании Anduril Industries]:
«Мы создали этот летательный аппарат с нуля, сделав его полностью автономным, то есть без ручки управления и рычага газа. По сути, пилота нет. Есть только человек, который удалённо управляет аппаратом, указывая ему, что делать».
Впрочем, представители отрасли говорят, что в будущем истребители не станут полностью беспилотными.
[Джейсон Левин, сотрудник компании Anduril Industries]:
«Будет баланс. Будут миссии, которые всегда будут требовать присутствия человека. Но думаю, будет множество миссий, которые автономный летательный аппарат сможет взять на себя».
Сингапурский авиасалон проходит раз в два года. Его посещают тысячи гостей.
Короткая ссылка на эту страницу: