Будущее воздушного боя представили на Сингапурском авиасалоне

В небо над Сингапуром поднимается новейший истребитель F-35 Lightning II. Такое редкое зрелище можно увидеть во..

В небо над Сингапуром поднимается новейший истребитель F-35 Lightning II. Такое редкое зрелище можно увидеть во время выставки аэрокосмической и оборонной техники. Она считается крупнейшей в Азии.

F-35 строит американская компания Lockheed Martin. Этот истребитель пятого поколения – один из самых передовых боевых самолётов в мире.

Капитан ВВС США Уильям Тейтум говорит, что управление такой техникой – полезный опыт и в то же время – испытание.

[Уильям Тейтум, капитан ВВС США]:

«Я сравниваю это со сдачей экзамена в университет. Это бросает вызов как физической силе, так и навыкам противодействия перегрузкам, а также умению сохранять бдительность во время выполнения базовых манёвров истребителя». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Lockheed Martin организовала для гостей выставки симулятор кабины пилота.

[Роберт Пол, инструктор]:

«У пилота вся информация находится в его визоре. Он также ориентируется на внешние визуальные данные».

На выставке представлены и беспилотные истребители.

[Джейсон Левин, сотрудник компании Anduril Industries]:

«Мы создали этот летательный аппарат с нуля, сделав его полностью автономным, то есть без ручки управления и рычага газа. По сути, пилота нет. Есть только человек, который удалённо управляет аппаратом, указывая ему, что делать».

Впрочем, представители отрасли говорят, что в будущем истребители не станут полностью беспилотными.

[Джейсон Левин, сотрудник компании Anduril Industries]:

«Будет баланс. Будут миссии, которые всегда будут требовать присутствия человека. Но думаю, будет множество миссий, которые автономный летательный аппарат сможет взять на себя».

Сингапурский авиасалон проходит раз в два года. Его посещают тысячи гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: