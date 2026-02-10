Мороз и баня: 900 любителей попариться поучаствовали в сауне-марафоне в Эстонии

Участникам этого забега в эстонском городке Отепя придётся изрядно попотеть, несмотря на мороз. На проложенном маршруте..

Участникам этого забега в эстонском городке Отепя придётся изрядно попотеть, несмотря на мороз. На проложенном маршруте их ждёт визит в 21 сауну. В каждой надо провести минимум три минуты. Чтобы добавить веселья, любители попариться нарядились в костюмы разных героев – от миньонов до мушкетёров.

[Эрик, участник сауны-марафона]:

«Я здесь, конечно же, ради победы. Я участвовал и в прошлом году вместе с норвежцами. Сейчас у нас смешанная команда: мы из Турции, Норвегии и Эстонии. И здесь всегда очень весело, потому что встречаешь много разных людей из разных стран».

В этом году в сауна-марафоне участвуют более 190 команд из 20 стран. Причём Швейцария отправила восемь команд.

[Мануэль Грубер, участник из сауны-марафона]:

«Мы любим сауну и любим иногда устраивать вечеринки. А Отепя делает это идеально. И каждая сауна – новый сюрприз. И здесь много весёлых людей, и все в хорошем настроении».

В каждой команде по четыре человека. Задача – обежать как можно больше саун за короткое время. Можно заработать и дополнительные очки, приняв горячую ванну прямо на улице или окунувшись в ледяную воду в проруби. Но главное для всех – хорошо повеселиться.

[Регина, участница сауна-марафона]:

«Очень много людей, и все улыбаются и веселятся. Мы просто обожаем такие мероприятия». [Мари, участница сауна-марафона]:

«Да, это круто. Просто фантастика».

В целом в забеге по баням участвовали 900 человек. В этом году сауна-марафон транслировали в прямом эфире в США.

