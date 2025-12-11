По меньшей мере, 22 человека погибли и 16 пострадали в результате обрушения двух смежных зданий в..

В марокканском Фесе 22 человека погибли в результате обрушения двух зданий

По меньшей мере, 22 человека погибли и 16 пострадали в результате обрушения двух смежных зданий в городе Фес. Он считается культурной столицей Марокко.

В обоих зданиях было по четыре этажа. Одно из них пустовало, а во втором жило восемь семей, и в момент обрушения там проходила акика – традиционный мусульманский праздник, посвящённый рождению ребенка, говорится в заявлении прокуратуры Феса.

Причины обрушения неизвестны. Власти говорят, что начали расследование.

Фес – один из старейших городов Марокко. В октябре он был в эпицентре волны антиправительственных протестов, вызванных ухудшением условий жизни и низким качеством коммунальных услуг.

Как сообщили местные СМИ, в районе, где произошло обрушение, на некоторых зданиях уже некоторое время наблюдаются трещины.

Около года назад государственный секретарь по вопросам жилищного строительства Марокко заявил, что примерно 38 800 зданий по всей стране классифицированы как находящиеся под угрозой обрушения.

Напомним, в 2010 году в старинном марокканском городе Мекнес обрушился минарет. Тогда погиб 41 человек.

