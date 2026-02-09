Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам в тюрьме

Гонконгский суд приговорил бывшего медиамагната Джимми Лая к 20 годам тюремного заключения по обвинениям в угрозе..

Гонконгский суд приговорил бывшего медиамагната Джимми Лая к 20 годам тюремного заключения по обвинениям в угрозе национальной безопасности.

78-летний Лай, имеющий также британское гражданство, назвал себя политическим заключённым и сказал, что подвергается преследованиям со стороны Пекина.

Судебный процесс продолжался пять лет. Это было самое громкое дело, которое вели в рамках закона о нацбезопасности. Этот закон власти КНР приняли в автономном регионе в 2020 году, начав масштабное подавление оппозиции.

Самого Лая, который выпускал самую известную продемократическую газету на острове Apple Daily, обвинили в сговоре с иностранными силами и в публикации подстрекательских материалов.

Предпринимателя арестовали в августе 2020 года. А виновным его признали в прошлом году.

У здания суда собрались сторонники и друзья Лая. Его жена Тереза ​​Лай вышла после слушания вместе с кардиналом Иосифом Чэнь Жицзюнем.

[Вон Кикван, друг Лая и бывший журналист Apple Daily]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«После объявления приговора некоторые друзья рыдали. Мы все очень опечалены».

[сторонница Джимми Лая]:

«Я очень хотела бы, чтобы он подал заявление на условно-досрочное освобождение по медицинским показаниям, потому что даже один день тюремного заключения – это несправедливо. Это вредит его психическому и и физическому здоровью».

Отметим, что в декабре 2025 года, после вынесения приговора Лаю, президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к главе КНР Си Цзиньпину с просьбой рассмотреть его освобождение. Ранее он также заявлял, что добьётся освобождения медиамагната по медицинским причинам.

Короткая ссылка на эту страницу: