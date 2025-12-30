В Индонезии расследуют причины смертоносного пожара в доме престарелых. Инцидент произошёл в городе Манадо на острове..

Пожар в доме престарелых на Сулавеси: 16 погибших

В Индонезии расследуют причины смертоносного пожара в доме престарелых. Инцидент произошёл в городе Манадо на острове Сулавеси. Погибло 16 человек.

[Ирхам Халид, глава полиции Манадо]:

«Мы проводим осмотр места пожара. Результаты используем в качестве ориентира для дальнейшего расследования причин инцидента».

Пожар в доме престарелых «Вердха Дамай» начался поздно вечером в воскресенье. На кадрах с места происшествия видно, как местные жители помогают постояльцам выбираться из горящего здания.

[Ольва Сумуал, администратор дома престарелых]:

«Всего там проживало 35 человек, но четверо уехали домой на Рождество, поэтому на момент инцидента там был 31 человек: пятеро пожилых мужчин и 26 пожилых женщин».

Выживших доставили в региональную больницу Манадо. В основном у них ожоги и травмы. Многих сопровождают родственники.

Погибших пока не опознали. Полиция ждёт образцов ДНК от родственников для идентификации жертв.

