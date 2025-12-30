Пожар в доме престарелых на Сулавеси: 16 погибших

В Индонезии расследуют причины смертоносного пожара в доме престарелых. Инцидент произошёл в городе Манадо на острове..
В Индонезии расследуют причины смертоносного пожара в доме престарелых. Инцидент произошёл в городе Манадо на острове Сулавеси. Погибло 16 человек.
[Ирхам Халид, глава полиции Манадо]:
«Мы проводим осмотр места пожара. Результаты используем в качестве ориентира для дальнейшего расследования причин инцидента».
Пожар в доме престарелых «Вердха Дамай» начался поздно вечером в воскресенье. На кадрах с места происшествия видно, как местные жители помогают постояльцам выбираться из горящего здания.
[Ольва Сумуал, администратор дома престарелых]:
«Всего там проживало 35 человек, но четверо уехали домой на Рождество, поэтому на момент инцидента там был 31 человек: пятеро пожилых мужчин и 26 пожилых женщин».
Выживших доставили в региональную больницу Манадо. В основном у них ожоги и травмы. Многих сопровождают родственники.
Погибших пока не опознали. Полиция ждёт образцов ДНК от родственников для идентификации жертв.
