Пожар в 7-этажном здании в Индонезии: более 20 жертв

Не менее 22 человек погибли при пожаре в семиэтажном офисном здании в Джакарте – столице Индонезии.

Пожар начался около полудня на первом этаже, после чего пламя распространилось на верхние.

В здании находится офис компании, которая предоставляет дроны для аэрофотосъёмки клиентам из горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей. В момент возникновения пожара некоторые сотрудники ушли из здания на обед.

Людей эвакуировали с верхних этажей с помощью аварийных лестниц. Процесс был напряжённым, поскольку делать это приходилось по одному человеку, в то время как остальные ждали своей очереди, задыхаясь от дыма.

«На первом этаже взорвалась батарея. Мы были на пятом. Мы собрались, чтобы спуститься вниз, и тут увидели, что снизу поднимается дым. Мы поднялись наверх, чтобы не задохнуться, и вышли на крышу. Мы пробыли там довольно долго, около получаса. Всё было в дыму, и мы ничего не могли сделать».

Погибшие – семеро мужчин и 15 женщин, включая одну беременную.

В тушении огня задействовали 29 пожарных машин. Пламя тушили около трёх часов.

