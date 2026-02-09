Смелая попытка Линдси Вонн завоевать олимпийское золото в скоростном спуске после разрыва связки колена длилась всего..

Падение на скоростном спуске Олимпиады: американка пострадала в борьбе за золото

Смелая попытка Линдси Вонн завоевать олимпийское золото в скоростном спуске после разрыва связки колена длилась всего 13 секунд. В начале заезда американка потеряла равновесие и упала, заставив замереть трибуны со зрителями.

41-летняя спортсменка, по всей видимости, зацепила ворота правой лыжной палкой. В итоге она потеряла контроль и на огромной скорости полетела вниз.

После падения Вонн доставили в больницу на ​​вертолёте.

[Брайс Беннетт, американский лыжник]:

«Когда смотришь на горнолыжный спуск, то кажется, что все делают это так легко. А потом, когда что-то идёт не так, ты видишь, насколько высок риск».

Как сообщается, лыжнице уже сделали операцию на левой ноге. У неё перелом.

Вонн – чемпионка по скоростному спуску 2010 года. Она надеялась стать самой возрастной олимпийской медалисткой по горнолыжному спорту после победы в двух этапах Кубка мира в этом году.

При этом на этапе Кубка мира 30 января в швейцарском Кран-Монтане она потеряла равновесие и врезалась в боковую сетку, повредив связку левого колена.

На Олимпиаде она выступала с бандажом на ноге.

Известный итальянский лыжник считает, что Вонн слишком много соревновалась перед Олимпиадой.

[Альберто Томба, итальянский лыжник]:

«Ей не следовало участвовать в гонках в Кранс-Монтане, как я уже говорил. После Тарвизио – её последней победы – ей следовало приехать сюда в конце января и потренироваться».

Четырёхкратная чемпионка Кубка мира начала своё возвращение в 2024 году после почти шестилетнего перерыва и операции по замене правого коленного сустава. В декабре она заявила, что чувствует себя сильнее, выносливее и быстрее, чем когда-либо.

