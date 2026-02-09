Как связаны кёрлинг и остров Эйлса-Крейг у побережья Шотландии

Как связаны кёрлинг и остров Эйлса-Крейг в 16 километрах от побережья южной Шотландии? Оказывается, напрямую, ведь..

Как связаны кёрлинг и остров Эйлса-Крейг в 16 километрах от побережья южной Шотландии? Оказывается, напрямую, ведь здесь добывают лучший гранит для камней, которые используют в этом командном виде спорта.

Эйлса-Крейг необитаемый и сформирован древней вулканической активностью. Его плотная и прочная порода включает два типа гранита. Один – зелёный, другой – синий.

Оба используют для изготовления камней для кёрлинга – тяжёлых, полированных гранитных дисков, которые скользят по льду к цели.

Из зелёного гранита делают основную часть, а синий используют для нижней. На ней камень скользит.

[Джимми Инглиш, совладелец Kay’s Curling]:

«Этот камень – обычный зелёный. И именно он используется для основной части керлингового камня. Сам камень обладает эластичностью, благодаря чему его можно постоянно использовать для скольжения по льду и столкновения с другими камнями».

Остров Эйлса-Крейг находится в частной собственности и не имеет постоянных жителей. Это также среда обитания для морских птиц и серых тюленей. Однако компания по добыче гранита делает всё, чтобы им не мешать.

Добыча гранита на острове происходит примерно каждые пять лет. Процесс идёт по лицензии и только в отдельных районах. После сбора валуны транспортируют на лодках на материковую часть Шотландии.

Каждый камень весит около 20 килограммов и изготавливается из разных секций.

Хотя кёрлинг часто ассоциируется с Канадой, он, на самом деле, зародился в Шотландии. Самые ранние записи относятся к XVI веку, когда игры проводились зимой на замёрзших прудах и озёрах.

Компания Kay’s Curling производит камни для кёрлинга с 1851 года. Она поставляет все комплекты камней, используемые на Олимпийских играх с 1998 года, когда кёрлинг вернулся в качестве медального вида спорта на зимних Играх в Нагано.

Компания заявляет, что в настоящее время производит от 1800 до 2000 камней в год.

Канада – крупнейший покупатель. Но спрос растёт также и в Азии.

