Пожар в пабе в Бангкоке унёс жизни не менее 27 человек

Не менее 27 человек погибли в результате пожара в пабе в Бангкоке. Пострадали 63 человека, из..
Дата загрузки: 2026-07-14
Не менее 27 человек погибли в результате пожара в пабе в Бангкоке. Пострадали 63 человека, из них 22 находятся в критическом состоянии. Возгорание произошло около полуночи в воскресенье. Бригады спасателей прибыли через пять минут и через полчаса взяли пожар под контроль.
Певец, выступавший в пабе, рассказал премьер-министру Таиланда, что видел, как загорелся выключатель у сцены. Вскоре произошёл взрыв, электричество отключилось, и помещение наполнилось густым дымом.
Пожарные обнаружили большинство жертв в туалете в задней части паба. Власти считают, что люди пытались там спастись от пламени и дыма.
Полиция расследует причину пожара и выясняет, были ли заблокированы аварийные выходы.
Власти Бангкока сообщили, что владелец паба находился в здании во время пожара. Он пострадал и сейчас в больнице.
Паб расположен в оживлённом районе на севере Бангкока рядом с двумя торговыми центрами, в шаговой доступности от кинотеатров, крупных парков и популярного у иностранных туристов рынка выходного дня.
Это не первая подобная трагедия в Таиланде. В 2022 году произошёл пожар в баре на востоке страны. Погибли 14 человек. А в 2009 году в ночном клубе в Бангкоке пожар унёс 67 жизней, более 220 человек пострадали.
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