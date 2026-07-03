fb pixel
Телеканал NTD

В Хьюстоне создают скафандры для астронавтов будущих лунных миссий

В Хьюстоне создают скафандры для астронавтов будущих лунных миссий

Это прототип скафандра для лунной миссии «Артемида-4», которая запланирована на 2028 год. Разработкой занимается компания Axiom..

Дата загрузки: 2026-07-03

В Хьюстоне создают скафандры для астронавтов будущих лунных миссий

Это прототип скафандра для лунной миссии «Артемида-4», которая запланирована на 2028 год. Разработкой занимается компания Axiom Space в Хьюстоне. Она выиграла контракт с НАСА.

Во время лунной миссии в 1972 году от астронавтов требовалось только ступить ногами на поверхность спутника. Поэтому скафандры были очень простыми. Теперь требования выше. Астронавты должны собирать образцы грунта и выполнять другую работу.

[Мишель Штайн, сотрудница компании KBR]:
«Мы добавили много возможностей для мобильности, чтобы астронавты могли делать такие движения, как приседания или выпады, и выполнять работу, как будто на них нет скафандра».

В проекте участвуют профессиональные швеи. Линн Кесилис раньше создавала наряды для Хьюстонской оперы. Теперь переквалифицировалась.

[Линн Кесилис, швея]:
«Ставки совсем другие. Если у кого-то порвутся брюки, будет стыдно, но в целом всё обойдётся. А здесь речь о жизни и смерти. Так что мы создаём индивидуальный космический корабль для выживания человека».

В работе над скафандрами участвует и дочь Джина Кранца. Он был руководителем полёта во время миссии «Аполлон-13».

[Джоан Кранц, техник по пошиву одежды]:
«Он отвечал за все нечётные полёты программы «Аполлон». И ему предоставили должность директора. И поскольку я видела это в реальном времени, то всегда считала себя ребёнком, участвовавшим в программе «Аполлон»».

Компания Axiom планирует создавать все детали нового скафандра собственными силами в штаб-квартире в Хьюстоне. Сейчас у неё контракт на пять скафандров для НАСА. В компании надеются, что это только начало сотрудничества.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...