В Хьюстоне создают скафандры для астронавтов будущих лунных миссий

Это прототип скафандра для лунной миссии «Артемида-4», которая запланирована на 2028 год. Разработкой занимается компания Axiom..

Это прототип скафандра для лунной миссии «Артемида-4», которая запланирована на 2028 год. Разработкой занимается компания Axiom Space в Хьюстоне. Она выиграла контракт с НАСА.

Во время лунной миссии в 1972 году от астронавтов требовалось только ступить ногами на поверхность спутника. Поэтому скафандры были очень простыми. Теперь требования выше. Астронавты должны собирать образцы грунта и выполнять другую работу.

[Мишель Штайн, сотрудница компании KBR]:

«Мы добавили много возможностей для мобильности, чтобы астронавты могли делать такие движения, как приседания или выпады, и выполнять работу, как будто на них нет скафандра».

В проекте участвуют профессиональные швеи. Линн Кесилис раньше создавала наряды для Хьюстонской оперы. Теперь переквалифицировалась.

[Линн Кесилис, швея]:

«Ставки совсем другие. Если у кого-то порвутся брюки, будет стыдно, но в целом всё обойдётся. А здесь речь о жизни и смерти. Так что мы создаём индивидуальный космический корабль для выживания человека».

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В работе над скафандрами участвует и дочь Джина Кранца. Он был руководителем полёта во время миссии «Аполлон-13».

[Джоан Кранц, техник по пошиву одежды]:

«Он отвечал за все нечётные полёты программы «Аполлон». И ему предоставили должность директора. И поскольку я видела это в реальном времени, то всегда считала себя ребёнком, участвовавшим в программе «Аполлон»».

Компания Axiom планирует создавать все детали нового скафандра собственными силами в штаб-квартире в Хьюстоне. Сейчас у неё контракт на пять скафандров для НАСА. В компании надеются, что это только начало сотрудничества.

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