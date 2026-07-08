Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал Чемпионата мира. В матче 1/8 финала в..

Швейцария впервые за 72 года вышла в четвертьфинал Чемпионата мира

Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал Чемпионата мира. В матче 1/8 финала в Ванкувере швейцарцы обыграли Колумбию в серии пенальти – 4:3.

После финального свистка возле стадиона BC Place болельщики Швейцарии праздновали историческую победу.

[Майк Вельти, болельщик сборной Швейцарии]:

«Это было безумие. Мы все сейчас совершенно вымотаны. Матч был очень тяжёлым. Серия пенальти – это всегда во многом удача. Мы столько раз проигрывали такие серии. Сегодня повезло нам, и это невероятное чувство».

[Сачиё Стерни, болельщица сборной Швейцарии]:

«Этот матч научил нас никогда не сдаваться до самого конца. Девяносто процентов болельщиков были за Колумбию, но победила Швейцария. Поэтому самое главное – не сдаваться».

[Роуз Перес, болельщица сборной Колумбии]:

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«Мы только что закончили смотреть матч. Мы приехали из Сиэтла, три часа были в дороге, чтобы поддержать Колумбию. Это наша команда. Мы были в полном восторге. Матч получился великолепным. Мне очень грустно, что Колумбия не прошла дальше, хотя мы были так близко. Мы гордимся каждым игроком нашей сборной»

Сборная Швейцарии в шестой раз подряд играет на чемпионате мира, но после турнира 1954 года ни разу не могла пробиться дальше 1/8 финала. На предыдущих четырёх мировых первенствах швейцарцы неизменно выбывали именно на этой стадии. Теперь они сыграют в четвёртом в своей истории четвертьфинале чемпионата мира.

Следующим соперником Швейцарии станет действующий чемпион мира – Аргентина. Команда Лионеля Скалони в тот же день совершила один из самых ярких камбэков турнира. Аргентинцы уступали Египту со счётом 0:2, но после 78-й минуты забили трижды.

Ранее путёвки в четвертьфинал завоевали Франция, Марокко, Норвегия, Англия, Испания и Бельгия. В ближайшее время Франция сыграет с Марокко, Испания с Бельгией, Норвегия с Англией, и Аргентина со Швейцарией.

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