Франция вышла в полуфинал, Марокко завершило борьбу на Чемпионате мира

Сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 в четвертьфинале Чемпионата мира и вышла в полуфинал. Два..
Дата загрузки: 2026-07-13
Сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 в четвертьфинале Чемпионата мира и вышла в полуфинал. Два гола во втором тайме забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.
В фан-зоне Парижа сразу после финального свистка началось грандиозное празднование. Продолжилось оно на улицах города.
[Жюли Сегюре, болельщица сборной Франции]:
«Сначала мы просто ждали, как будут развиваться события. А потом, как только забили первый гол, это было невероятно. Настоящее счастье. Сейчас немного отпразднуем с друзьями, а потом будем ждать полуфинала».
Франция может стать третьей сборной в истории, которой удастся выйти в три финала Чемпионата мира подряд. Команда также сохранила ворота «сухими» во всех трёх матчах плей-офф.
[Жюлиан Триффо, болельщик сборной Франции]:
«Лично я сначала очень нервничал. Обе команды были хорошо собраны. Но во втором тайме мы быстро переломили игру. Забили два мяча подряд – и вот мы уже в полуфинале. Вопрос только один: идём ли мы в финал. А в финале мы будем не участвовать, а побеждать!»
Тем временем тысячи марокканских болельщиков следили за игрой в Касабланке. Многие хвалят игру сборной, несмотря на поражение. Сборная Марокко уже второй раз на чемпионатах мира доходит до решающих стадий плей-офф.
[Наджат Рамдани, болельщица сборной Марокко]:
«Мы пришли сегодня поддержать нашу сборную, которая заставила нас гордиться, которая прославила африканский и арабский футбол. Они дошли до этой стадии, и мы очень счастливы, хотя немного грустно, потому что мы надеялись на победу».
14 июля в полуфинале Чемпионата мира сборная Франции сыграет с победителем четвертьфинального матча Испания – Бельгия. В других четвертьфиналах встретятся Норвегия – Англия и Аргентина – Швейцария. Финал турнира запланирован на 19 июля.
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