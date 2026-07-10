Франция вышла в полуфинал, Марокко завершило борьбу на Чемпионате мира

Сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 в четвертьфинале Чемпионата мира и вышла в полуфинал. Два..

Сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 в четвертьфинале Чемпионата мира и вышла в полуфинал. Два гола во втором тайме забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

В фан-зоне Парижа сразу после финального свистка началось грандиозное празднование. Продолжилось оно на улицах города.

[Жюли Сегюре, болельщица сборной Франции]:

«Сначала мы просто ждали, как будут развиваться события. А потом, как только забили первый гол, это было невероятно. Настоящее счастье. Сейчас немного отпразднуем с друзьями, а потом будем ждать полуфинала».

Франция может стать третьей сборной в истории, которой удастся выйти в три финала Чемпионата мира подряд. Команда также сохранила ворота «сухими» во всех трёх матчах плей-офф.

[Жюлиан Триффо, болельщик сборной Франции]:

«Лично я сначала очень нервничал. Обе команды были хорошо собраны. Но во втором тайме мы быстро переломили игру. Забили два мяча подряд – и вот мы уже в полуфинале. Вопрос только один: идём ли мы в финал. А в финале мы будем не участвовать, а побеждать!»

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Тем временем тысячи марокканских болельщиков следили за игрой в Касабланке. Многие хвалят игру сборной, несмотря на поражение. Сборная Марокко уже второй раз на чемпионатах мира доходит до решающих стадий плей-офф.

[Наджат Рамдани, болельщица сборной Марокко]:

«Мы пришли сегодня поддержать нашу сборную, которая заставила нас гордиться, которая прославила африканский и арабский футбол. Они дошли до этой стадии, и мы очень счастливы, хотя немного грустно, потому что мы надеялись на победу».

14 июля в полуфинале Чемпионата мира сборная Франции сыграет с победителем четвертьфинального матча Испания – Бельгия. В других четвертьфиналах встретятся Норвегия – Англия и Аргентина – Швейцария. Финал турнира запланирован на 19 июля.

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