Как Сена помогает охлаждать крупнейшие здания Парижа

Этот подземный комплекс прячется на глубине 30 метров под Парижем. Здесь берёт начало система трубопроводов протяжённостью..

Этот подземный комплекс прячется на глубине 30 метров под Парижем. Здесь берёт начало система трубопроводов протяжённостью 120 километров. Она помогает охлаждать крупнейшие здания французской столицы, включая Лувр, Большой дворец и Парижскую филармонию.

Ключевой элемент этой системы – вода из Сены.

[Клеманс Пенин, сотрудница компании Fraîcheur de Paris]:

«В работе сети используются воды Сены: они охлаждают оборудование и воду, которая возвращается от потребителей. Воду из реки закачивают, она поглощает тепло, после чего её сбрасывают обратно».

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Эта система охлаждения подобна центральному отоплению. Холодная вода по трубам поступает в подвалы зданий, где установлены теплообменники. Внутренняя система вентиляции прогоняет через них тёплый воздух. Вода забирает тепло, воздух охлаждается и возвращается обратно в помещения.

В Лувре посетители даже в жаркие дни не чувствуют большого дискомфорта.

[Лоррейн, посетительница Лувра]:

«Мне показалось, что воздух в музее хорошо циркулирует. Температура там была, наверное, 23-25 градусов». [Майя Диллон, посетительница Лувра]:

«Мы находились в самой жаркой части зала – там есть большое окно, через которое проникает много солнечного тепла. Но там было вполне комфортно, особенно если учесть, какая жара стоит последние две недели».

Всего в Париже работает 15 охлаждающих станций. Такие системы потребляют до 50% меньше электроэнергии, чем автономные установки кондиционирования. Энергоэффективность увеличивается ещё больше, если станция работает на электроэнергии из возобновляемых источников.

Операторы охлаждающих станций планируют со временем охватить все округа Парижа и обеспечить охлаждение различных объектов инфраструктуры, таких как школы, больницы и дома престарелых.

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