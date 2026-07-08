Как Сена помогает охлаждать крупнейшие здания Парижа

Этот подземный комплекс прячется на глубине 30 метров под Парижем. Здесь берёт начало система трубопроводов протяжённостью..
Дата загрузки: 2026-07-08
Этот подземный комплекс прячется на глубине 30 метров под Парижем. Здесь берёт начало система трубопроводов протяжённостью 120 километров. Она помогает охлаждать крупнейшие здания французской столицы, включая Лувр, Большой дворец и Парижскую филармонию.
Ключевой элемент этой системы – вода из Сены.
[Клеманс Пенин, сотрудница компании Fraîcheur de Paris]:
«В работе сети используются воды Сены: они охлаждают оборудование и воду, которая возвращается от потребителей. Воду из реки закачивают, она поглощает тепло, после чего её сбрасывают обратно».
Эта система охлаждения подобна центральному отоплению. Холодная вода по трубам поступает в подвалы зданий, где установлены теплообменники. Внутренняя система вентиляции прогоняет через них тёплый воздух. Вода забирает тепло, воздух охлаждается и возвращается обратно в помещения.
В Лувре посетители даже в жаркие дни не чувствуют большого дискомфорта.
[Лоррейн, посетительница Лувра]:
«Мне показалось, что воздух в музее хорошо циркулирует. Температура там была, наверное, 23-25 градусов».
[Майя Диллон, посетительница Лувра]:
«Мы находились в самой жаркой части зала – там есть большое окно, через которое проникает много солнечного тепла. Но там было вполне комфортно, особенно если учесть, какая жара стоит последние две недели».
Всего в Париже работает 15 охлаждающих станций. Такие системы потребляют до 50% меньше электроэнергии, чем автономные установки кондиционирования. Энергоэффективность увеличивается ещё больше, если станция работает на электроэнергии из возобновляемых источников.
Операторы охлаждающих станций планируют со временем охватить все округа Парижа и обеспечить охлаждение различных объектов инфраструктуры, таких как школы, больницы и дома престарелых.
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