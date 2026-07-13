Более 50 человек погибли после ливней в Бангладеш

По меньшей мере, 51 человек погиб на юго-востоке Бангладеш в результате наводнений. Их вызвали проливные дожди,..
Дата загрузки: 2026-07-14
По меньшей мере, 51 человек погиб на юго-востоке Бангладеш в результате наводнений. Их вызвали проливные дожди, которые шли несколько дней. Непогоду в регионе усугубил циклон в Бенгальском заливе.
По данным Министерства по борьбе со стихийными бедствиями, ливни не стихают, и более миллиона человек остаются заблокированными.
[местный житель]:
«Мы уже четыре дня в ловушке, и наши дома затоплены. Мои мебель и имущество повреждены. Сегодня я вернулся домой спустя три дня. Мы с друзьями и соседями помогаем друг другу. Последние несколько дней мы почти голодаем. Ситуация очень плохая. Мы будем благодарны за любую помощь».
В горном районе Бандарбан нарушено дорожное сообщение с остальной частью страны: автомагистрали затоплены, на ключевых маршрутах сошли оползни. Вышедшие из берегов реки затопили окрестные районы, вынудив многих жителей покинуть свои дома.
Среди погибших многие стали жертвами оползней в горных районах. Некоторые также погибли в ходе внезапных наводнений, обрушившихся с возвышенностей.
Когда в воскресенье уровень воды начал немного спадать, жители поспешили в свои дома оценивать ущерб.
[местная жительница]:
«Наводнением смыло большую часть моего имущества. Мне удалось вывезти кое-что. Остальное исчезло или было повреждено водой. Дом разрушен со всех сторон. Я вернулась сегодня, но жить в нём теперь невозможно. Я временно нашла убежище по соседству. Мне некому помочь. Я одна и беспомощна».
Пострадавшим общинам оказывают помощь волонтёры. Людям раздают горячую еду и предметы первой необходимости. При этом отдалённым районам помогать труднее.
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