Жители хорватского острова спасаются от жары без кондиционеров

Жители хорватского острова Раб переживают летнюю жару без кондиционеров, используя традиционные способы охлаждения домов и улиц. Старый город спроектирован так, чтобы создавать тень, а толстые каменные стены сохраняют прохладу, накопленную ночью.

По словам местных жителей, ещё до 80-х годов прошлого века в историческом центре острова кондиционеры были редкостью. Прохладу в домах сохраняли с помощью двойных окон и наружных ставен, которые не дают дневному зною проникать внутрь.

[Кристина Маскарин, гид]:

«Летом, когда жарко, люди делают свои дела рано утром или поздно вечером. А днём остаются дома и избегают солнца. Загорать так, как это принято сегодня, начали совсем недавно».

Днём жители закрывают ставни, а ночью открывают окна, чтобы впустить прохладный воздух.

[Никола Калоцира, местный житель]:

«Когда закрываешь ставни, окна не пропускают жары днём. А ночью, конечно, открываешь их. Так можно жить и без кондиционера».

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Узкие извилистые улицы исторического центра тоже помогают укрыться от солнца. По словам местных жителей, туристов легко узнать по привычке гулять в полуденный зной.

[Кристина Маскарин, гид]:

«Город строили так, чтобы здесь была тень. В полдень все улицы освещены солнцем, но утром и ближе к вечеру всегда найдётся участок в тени. Мы даже шутим, что сразу видно, кто местный, а кто турист. Местные ищут тень – и в прямом, и в переносном смысле, а туристы гуляют под солнцем».

Если жара становится слишком сильной, многие отправляются к морю. Пляжи Раба каждый день заполняются людьми, которые спасаются от зноя в прохладной воде. Местные говорят, что старые дома и привычки, проверенные веками, остаются эффективным дополнением к современным способам охлаждения.

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