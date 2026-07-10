Жители хорватского острова спасаются от жары без кондиционеров

Жители хорватского острова Раб переживают летнюю жару без кондиционеров, используя традиционные способы охлаждения домов и улиц...
Дата загрузки: 2026-07-13
Жители хорватского острова Раб переживают летнюю жару без кондиционеров, используя традиционные способы охлаждения домов и улиц. Старый город спроектирован так, чтобы создавать тень, а толстые каменные стены сохраняют прохладу, накопленную ночью.
По словам местных жителей, ещё до 80-х годов прошлого века в историческом центре острова кондиционеры были редкостью. Прохладу в домах сохраняли с помощью двойных окон и наружных ставен, которые не дают дневному зною проникать внутрь.
[Кристина Маскарин, гид]:
«Летом, когда жарко, люди делают свои дела рано утром или поздно вечером. А днём остаются дома и избегают солнца. Загорать так, как это принято сегодня, начали совсем недавно».
Днём жители закрывают ставни, а ночью открывают окна, чтобы впустить прохладный воздух.
[Никола Калоцира, местный житель]:
«Когда закрываешь ставни, окна не пропускают жары днём. А ночью, конечно, открываешь их. Так можно жить и без кондиционера».
Узкие извилистые улицы исторического центра тоже помогают укрыться от солнца. По словам местных жителей, туристов легко узнать по привычке гулять в полуденный зной.
[Кристина Маскарин, гид]:
«Город строили так, чтобы здесь была тень. В полдень все улицы освещены солнцем, но утром и ближе к вечеру всегда найдётся участок в тени. Мы даже шутим, что сразу видно, кто местный, а кто турист. Местные ищут тень – и в прямом, и в переносном смысле, а туристы гуляют под солнцем».
Если жара становится слишком сильной, многие отправляются к морю. Пляжи Раба каждый день заполняются людьми, которые спасаются от зноя в прохладной воде. Местные говорят, что старые дома и привычки, проверенные веками, остаются эффективным дополнением к современным способам охлаждения.
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