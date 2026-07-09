Перед этими самками мангровых крабов стоит непростая задача – отнести икринки к морю. Путь долгий и..

Как инстинкт, перекрытие дорог и мост помогают крабам на Тайване добраться до моря

Перед этими самками мангровых крабов стоит непростая задача – отнести икринки к морю. Путь долгий и опасный. Он пролегает по прибрежным мангровым лесам Тайнаня на юге Тайваня. Но крабы преодолевают этот путь не в одиночку. Им помогают волонтёры.

Чэнь Гочжун построил для крабов бамбуковый мостик через приливной канал.

[Чэнь Гочжун, волонтёр]:

«Нырять самке нельзя. С большим брюшком никто не преодолеет путь через воду. Поэтому я подумал: почему бы не построить мост?»

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Волонтёры выходят помогать крабам целыми семьями, приучая детей заботиться о природе.

[Ван Минцзе, волонтёр]:

«Крабам нужно перейти дорогу, и видно, что им нелегко, поэтому я пришёл понаблюдать за ними. А когда мы видим, что они переходят, можем помочь – проверить, нет ли машин, ведь они могут их раздавить».

Раньше под колёса попадало много крабов. Сейчас на время миграции полицейские перекрывают движение, чтобы членистоногие не погибали.

[У Жуйчан, волонтёр]:

«Теперь движение транспорта регулируется. Эти меры защиты позволяют самкам крабов благополучно спуститься к воде и отложить икру».

В национальном парке Тайцзян обитает большая популяция мангровых крабов. Защитные меры способствуют росту их численности. Раньше популяция увеличивалась на 5000 крабов в год. В прошлом году эта цифра удвоилась.

Крабы играют важную экологическую роль. Они поедают опавшие листья и возвращают питательные вещества в почву. Это поддерживает мангровые леса в хорошем состоянии. А деревья, в свою очередь, защищают прибрежную зону от эрозии и смягчают воздействие морской воды.

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