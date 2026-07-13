Сборная Норвегии завершила выступление на Чемпионате мира на этапе четвертьфинала, уступив Англии со счётом 1:2 в..

Норвегия выбыла с Чемпионата мира, но болельщики встретили команду как героев

Сборная Норвегии завершила выступление на Чемпионате мира на этапе четвертьфинала, уступив Англии со счётом 1:2 в дополнительное время. Несмотря на вылет, тысячи болельщиков в Осло встретили команду аплодисментами и устроили последнюю на турнире «греблю викингов» – ритуал, который стал одной из визитных карточек норвежских фанатов на этом турнире.

Для Норвегии это было первое участие в Чемпионате мира за 28 лет. По пути к четвертьфиналу команда выбила Бразилию и стала одним из главных открытий мероприятия.

Болельщики считают, что нынешний состав способен стать ещё сильнее благодаря молодым лидерам, включая Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора.

[Теа Нильсен, болельщица сборной Норвегии]:

«Честно говоря, я была опустошена, но потом я вышла на улицу, и все были так воодушевлены, а Норвегия продвинулась так далеко, дальше, чем когда-либо, так что это потрясающе. Я чувствую себя потрясающе».

[Йорген Остведт Лоннве, болельщик сборной Норвегии]:

«Сначала я был разочарован, но теперь я чувствую, что мы очень далеко продвинулись на Чемпионате мира».

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Параллельно путёвку в полуфинал разыграли Аргентина и Швейцария. Действующие чемпионы мира победили со счётом 3:1 в дополнительное время. Основное время завершилось вничью 1:1.

Двумя днями ранее определилась и первая полуфинальная пара. Франция уверенно обыграла Марокко – 2:0, а Испания взяла верх над Бельгией – 2:1.

Полуфинальные матчи пройдут 14 и 15 июля. Сначала Франция сыграет с Испанией, затем Англия встретится с Аргентиной. Победители этих встреч сыграют в финале 19 июля. Матч за третье место пройдёт днём ранее – 18 июля.

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