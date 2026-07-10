В Австралии открыли выставку, посвящённую аборигенам из Кинжарлинга

Государственная библиотека Австралии посвятила новую выставку жизни коренного народа менанг. Его представители жили на территории современного..
Дата загрузки: 2026-07-13
Государственная библиотека Австралии посвятила новую выставку жизни коренного народа менанг. Его представители жили на территории современного города Албани, традиционное название которого – Кинжарлинг.
Фотографии показывают, как изменились эти места в результате колонизации, начавшейся 200 лет назад.
В зале также установлено традиционное укрытие, которое называется «корнт». Здесь можно посидеть и посмотреть видеозапись историй, рассказанных аборигенами, а также увидеть красивые пейзажи Кинжарлинга.
[Дениен Тумат, куратор выставки]:
«Думаю, главная особенность этой выставки в том, что, слушая и общаясь со старейшинами, можно ощутить дух этой земли – эту связь».
Старейшина народа менанг объясняет, почему на фотографиях в основном мужчины.
[Лестер Койн, старейшина народа менанг]:
«Люди боялись, потому что китобои охотились за нашими женщинами. Ещё одной серьёзной угрозой были болезни. Мы тогда потеряли из-за них более 300 человек. Поэтому женщин и детей держали подальше и от китобоев, и от болезней».
Фотографии, воспоминания и различные документы помогают сохранить историю народа менанг, и этот архив продолжает расти.
[Лестер Койн, старейшина народа менанг]:
«Это похоже на пазл: у каждого из нас есть свой маленький фрагмент, и когда мы складываем их вместе, картина становится цельной».
Выставка, посвящённая Кинжарлингу и народу менанг, продлится год.
Короткая ссылка на эту страницу: