В Гонконге впервые с 1994 года владельцам собак разрешили посещать вместе с питомцами кафе и рестораны...

В Гонконге впервые за 30 лет собакам разрешили ходить в рестораны

В Гонконге впервые с 1994 года владельцам собак разрешили посещать вместе с питомцами кафе и рестораны.

Ранее животные, за исключением служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят и подают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение на приём посетителей с питомцами.

[Франко Ли, владелец собаки]:

«Конечно, Пику сегодня очень счастлив. Теперь появилось столько кафе, куда можно прийти вместе, сесть за один стол. Он может играть с другими собаками».

Некоторые рестораны уже оборудовали отдельные зоны для гостей с питомцами. В одном из заведений установили перегородки, очистители воздуха и требуют заранее бронировать столики.

Согласно новым правилам, собаки должны находиться на поводке длиной не более полутора метров. Им запрещено сидеть на столах и есть из многоразовой человеческой посуды. Для животных разрешён только заранее упакованный корм из специальных мисок.

Изменения вступили в силу 9 июля. На первом этапе лицензии получило более 900 заведений питания.

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