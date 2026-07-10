fb pixel
Телеканал NTD

В Майами к ЧМ-2026 начали продавать круассаны в виде футбольных мячей

В Майами к ЧМ-2026 начали продавать круассаны в виде футбольных мячей

Жители хорватского острова Раб переживают летнюю жару без кондиционеров, используя традиционные способы охлаждения домов и улиц...

Дата загрузки: 2026-07-13

В Майами к ЧМ-2026 начали продавать круассаны в виде футбольных мячей

Жители хорватского острова Раб переживают летнюю жару без кондиционеров, используя традиционные способы охлаждения домов и улиц. Старый город спроектирован так, чтобы создавать тень, а толстые каменные стены сохраняют прохладу, накопленную ночью.

По словам местных жителей, ещё до 80-х годов прошлого века в историческом центре острова кондиционеры были редкостью. Прохладу в домах сохраняли с помощью двойных окон и наружных ставен, которые не дают дневному зною проникать внутрь.

[Кристина Маскарин, гид]:
«Летом, когда жарко, люди делают свои дела рано утром или поздно вечером. А днём остаются дома и избегают солнца. Загорать так, как это принято сегодня, начали совсем недавно».

Днём жители закрывают ставни, а ночью открывают окна, чтобы впустить прохладный воздух.

[Никола Калоцира, местный житель]:
«Когда закрываешь ставни, окна не пропускают жары днём. А ночью, конечно, открываешь их. Так можно жить и без кондиционера».

Узкие извилистые улицы исторического центра тоже помогают укрыться от солнца. По словам местных жителей, туристов легко узнать по привычке гулять в полуденный зной.

[Кристина Маскарин, гид]:
«Город строили так, чтобы здесь была тень. В полдень все улицы освещены солнцем, но утром и ближе к вечеру всегда найдётся участок в тени. Мы даже шутим, что сразу видно, кто местный, а кто турист. Местные ищут тень – и в прямом, и в переносном смысле, а туристы гуляют под солнцем».

Если жара становится слишком сильной, многие отправляются к морю. Пляжи Раба каждый день заполняются людьми, которые спасаются от зноя в прохладной воде. Местные говорят, что старые дома и привычки, проверенные веками, остаются эффективным дополнением к современным способам охлаждения.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...