Продавщица тофу стала спасением для одиноких стариков в Токио

Продавщица тофу Акико Сугая уже 23 года развозит свою продукцию по улицам восточных районов Токио. Для..
Дата загрузки: 2026-07-14
Продавщица тофу Акико Сугая уже 23 года развозит свою продукцию по улицам восточных районов Токио. Для многих пожилых людей, живущих в одиночестве, её еженедельный визит – редкая возможность пообщаться.
Акико выходит на маршрут три раза в неделю. Она проходит несколько часов пешком и трубит в небольшой медный рожок.
[Акико Сугая, продавщица тофу]:
«Некоторые пожилые люди, которые живут одни, относятся ко мне как к члену семьи и каждую неделю ждут моего прихода. Я тоже люблю их и с нетерпением жду встреч. Поэтому каждую неделю везу тележку и трублю в этот рожок».
Но работа Акико оказалась куда более ценной. Не раз она приходила на помощь, если с пожилым случалась беда. Кроме того, по её словам, несколько её постоянных покупателей умерли в одиночестве. И именно она первой это заметила.
[Акико Сугая, продавщица тофу]:
«Я понимаю, что что-то случилось, если газеты не забирают или бельё остаётся висеть. Но в районах с большими многоквартирными домами этого уже не видно. Когда я не могла дозвониться до одной пожилой женщины, которую навещала каждую неделю, я не знала, кому сообщить. Через несколько месяцев я узнала, что её нашли мёртвой в квартире».
Акико говорит, что эта работа помогла и ей: она стала более уверенной.
[Акико Сугая, продавщица тофу]:
«После того как меня травили в школе, я стала бояться людей. Я хотела общаться, но не могла. Когда начала работать с тележкой, я по-прежнему нервничала рядом с женщинами моего возраста, но рядом с пожилыми людьми чувствовала себя спокойно: их улыбки были тёплыми и добрыми».
Постоянные покупатели, которые называют её Ако-тян, нередко откладывают покупку тофу в магазине, чтобы дождаться приезда её тележки.
[Тоси Ниияма, покупательница]:
«Даже если мне нужен тофу, я говорю себе: лучше подождать Ако-тян. Даже когда оказываюсь в супермаркете, думаю, что дождусь её. Такие продавцы с тележками сейчас большая редкость».
По словам Акико, исчезновение уличных продавцов и доставки газет ослабило соседские связи. Многие сегодня пользуются приложениями для доставки и могут провести целый день, ни с кем не поговорив. Сама она считает, что именно общение с людьми стало главным смыслом её работы.
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