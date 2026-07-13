Продавщица тофу стала спасением для одиноких стариков в Токио

Продавщица тофу Акико Сугая уже 23 года развозит свою продукцию по улицам восточных районов Токио. Для..

Продавщица тофу Акико Сугая уже 23 года развозит свою продукцию по улицам восточных районов Токио. Для многих пожилых людей, живущих в одиночестве, её еженедельный визит – редкая возможность пообщаться.

Акико выходит на маршрут три раза в неделю. Она проходит несколько часов пешком и трубит в небольшой медный рожок.

[Акико Сугая, продавщица тофу]:

«Некоторые пожилые люди, которые живут одни, относятся ко мне как к члену семьи и каждую неделю ждут моего прихода. Я тоже люблю их и с нетерпением жду встреч. Поэтому каждую неделю везу тележку и трублю в этот рожок».

Но работа Акико оказалась куда более ценной. Не раз она приходила на помощь, если с пожилым случалась беда. Кроме того, по её словам, несколько её постоянных покупателей умерли в одиночестве. И именно она первой это заметила.

[Акико Сугая, продавщица тофу]:

«Я понимаю, что что-то случилось, если газеты не забирают или бельё остаётся висеть. Но в районах с большими многоквартирными домами этого уже не видно. Когда я не могла дозвониться до одной пожилой женщины, которую навещала каждую неделю, я не знала, кому сообщить. Через несколько месяцев я узнала, что её нашли мёртвой в квартире».

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Акико говорит, что эта работа помогла и ей: она стала более уверенной.

[Акико Сугая, продавщица тофу]:

«После того как меня травили в школе, я стала бояться людей. Я хотела общаться, но не могла. Когда начала работать с тележкой, я по-прежнему нервничала рядом с женщинами моего возраста, но рядом с пожилыми людьми чувствовала себя спокойно: их улыбки были тёплыми и добрыми».

Постоянные покупатели, которые называют её Ако-тян, нередко откладывают покупку тофу в магазине, чтобы дождаться приезда её тележки.

[Тоси Ниияма, покупательница]:

«Даже если мне нужен тофу, я говорю себе: лучше подождать Ако-тян. Даже когда оказываюсь в супермаркете, думаю, что дождусь её. Такие продавцы с тележками сейчас большая редкость».

По словам Акико, исчезновение уличных продавцов и доставки газет ослабило соседские связи. Многие сегодня пользуются приложениями для доставки и могут провести целый день, ни с кем не поговорив. Сама она считает, что именно общение с людьми стало главным смыслом её работы.

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