США и Иран обменялись новыми ударами

США и Иран нанесли друг другу новые удары. Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах Персидского залива и вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. В Вашингтоне заявили, что Иран не контролирует пролив и движение судов продолжается.

Иранский Корпус стражей исламской революции опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан запуск ракет в ответ на американские удары. Независимо подтвердить место и время съемки информагентству Reuters не удалось.

Ситуация обострилась 8 июля. Поводом стала атака на коммерческое судно в Ормузском проливе, в которой Вашингтон обвинил Иран. После этого США провели серию ударов по иранской военной инфраструктуре. По данным Центрального командования США, было поражено более 300 целей, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, склады вооружений, радиолокационные станции, командные пункты и беспилотные системы.

В ответ Иран нанёс удары ракетами и беспилотниками по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Иордании и Омане.

Новая эскалация ставит под сомнение будущее временного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, подписанного в прошлом месяце. Оно предусматривало возобновление судоходства через Ормузский пролив, а также 60-дневные переговоры.

Между тем, в Омане состоялись переговоры министров иностранных дел Ирана и Омана. По заявлению Тегерана, стороны обсуждали координацию дальнейших действий в районе Ормузского пролива.

Следующий раунд переговоров планируется провести с участием Катара. Главный переговорщик Ирана после новых ударов заявил, что «эпоха односторонних сделок закончилась», и призвал США выполнять взятые на себя обязательства.

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А президент США Дональд Трамп заявил, что считает прекращение огня с Ираном недействующим. По его словам, Вашингтон согласился продолжить переговоры по просьбе Тегерана, однако дал понять, что удары по объектам в Иране будут продолжаться.

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