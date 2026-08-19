Украшения и одежда из отходов: дизайнеры в Аргентине продлевают жизнь вещам

Использованные кофейные капсулы – это уже просто отходы. Но не для ювелирного дизайнера из Буэнос-Айреса. Андреа..
Дата загрузки: 2026-08-19
«Для меня кофейная капсула – это возможность, а не отходы. Возможность дать вторую жизнь чему-то, что обычно выбрасывают, не зная, как сильно это загрязняет окружающую среду».
Андреа – в числе многих дизайнеров и ремесленников в Буэнос-Айресе, которые находят способы продлевать жизнь вещам.
Так, клубы по ремонту изделий объединяют мастеров и людей, которые не хотят расставаться со сломанными вещами.
В этом клубе сегодня чинят игрушку, применяя креативные решения.[Мартин Каррера, мастер по ремонту]:
«А потом задумываешься, какая новая игра возникнет после небольшого ремонта? И это самое приятное чувство».
А в этой мастерской старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду.[Леонор Баррейро, дизайнер]:
«И поскольку такие одеяла уже не делают прежним способом, не используют те цвета и не сохраняют то качество, созданные из них вещи несут в себе память о другой эпохе».
Переработка старых вещей также побуждает дизайнеров изучать старинные ремёсла и совершенствовать собственное мастерство.
Короткая ссылка на эту страницу: