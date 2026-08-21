В Гонконге осудили организаторов акций памяти жертв бойни студентов на Тяньаньмэнь

В Гонконге осудили двух бывших руководителей гонконгского Альянса в поддержку демократических патриотических движений Китая. Расследование вели..

В Гонконге осудили двух бывших руководителей гонконгского Альянса в поддержку демократических патриотических движений Китая. Расследование вели в рамках спорного закона о национальной безопасности, который Пекин ввёл в автономном регионе в 2020 году.

Активистов признали виновными в подстрекательстве к подрыву государственной власти. Такие обвинения нередко применяют в представителям продемократического движения Гонконга.

69-летний Ли Чхокъян и 41-летняя Чоу Хонтхун были председателем и заместителем председателя Альянса. Организация несколько десятилетий проводила в Гонконге ежегодные акции памяти жертв массовой расправы над студентами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. На эти акции собирались десятки тысяч человек.

В 2021 году власти предъявили обвинения Ли, Чоу и ещё одному бывшему руководителю Альянса – Альберту Хо. Хо признал вину в январе.

Ли и Чоу вины не признали. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Ожидается, что приговор огласят позднее.

Альянс объявил о роспуске в 2021 году. При этом проведение массовых акций памяти жертв бойни на Тяньаньмэнь власти Гонконга запретили после введения закона о национальной безопасности.

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