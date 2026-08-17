Заблудиться среди кукурузы: весёлое приключение предлагают в венгерской деревне

Удивительный лабиринт на кукурузном поле каждый год создают в венгерской деревне Кисомбор. Он проложен без GPS-навигатора..

Удивительный лабиринт на кукурузном поле каждый год создают в венгерской деревне Кисомбор. Он проложен без GPS-навигатора и сельскохозяйственной техники.

В этом году тема лабиринта – знаменитые сказки. Поле занимает площадь в 4,5 гектара. Общая длина тропы – два с половиной километра. Если гость не заблудится, то пересечёт поле примерно за час. Но, как правило, в это время никто не укладывается.

[турист]:

«Куда мы идём? Вы не знаете? Похоже, мы зашли в тупик».

[турист]:

«Дело не в этом, просто карта неправильная. Что здесь нарисовано? Золушка? Тут нет Золушки. Здесь только замок».

Туристов путают сложные повороты и разные хитрые уловки, придуманные создателями лабиринта.

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[турист]:

«Я заблудился, как только вошёл. Думаю, нам следовало повернуть направо, но мы всё время шли влево. У меня нет идей. Я просто жду остальных, чтобы не потерять их из виду, иначе умру здесь от голода. Вперёд к победе!»

Лабиринт в Кисомборе делают местные волонтёры. Используют только ручной инструмент и рулетку. Прокладывают тропинки, когда кукуруза совсем маленькая. А сейчас она выросла до двух с половиной метров.

[Хайналька Макра Балаж, жительница Кисомбора]:

«Внутри не слышно звуков внешнего мира: ни голосов людей у входа, ни музыки, ни шума автомобилей. Даже если нас двое или трое вдали от границ поля, мы слышим только собственное дыхание. Это немного пугает, но в то же время приносит глубокое чувство покоя».

История этого аттракциона началась 20 лет назад, когда местный житель решил сделать маленький лабиринт для дочери. Идея всем понравилась, и теперь лабиринт делают, чтобы привлечь туристов. Он открыт ежедневно с июля до конца августа, а потом начинается сбор урожая.

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