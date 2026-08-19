Зрители обливают носильщиков водой из вёдер, мисок и шлангов. К процессии подключаются и пожарные. В восточном..

Улицы Токио превратились в водную арену во время традиционного фестиваля

Зрители обливают носильщиков водой из вёдер, мисок и шлангов. К процессии подключаются и пожарные.

В восточном Токио проходит главный парад фестиваля Фукагава Хатиман Мацури. Около 25 тысяч участников несут по улицам города 54 святилища. Маршрут составляет примерно восемь километров.

Главный парад проходит раз в три года. В остальное время участники районных общин к нему готовятся.

[Сюн Катаяма, участник фестиваля]:

«Продолжая так готовиться, все сосредотачивают свои чувства и энергию на этом одном дне, поэтому это действительно особенный день».

Каждое святилище украшено и закреплено на специальных шестах. Его несут сразу несколько десятков человек. Общий вес одного может достигать 500 килограммов.

[Кэмерон Фрейзер, участник фестиваля]:

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«Он весит около 500 килограммов, поэтому каждый несёт свою часть. Но мы все любители, поэтому немного сбиваемся с шага».

Фестиваль проводит храм Томиока Хатимангу. Его история насчитывает почти четыре века. Первое такое празднование состоялось в 1642 году.

[Петер Линдстрём, участник фестиваля]:

«Мне нравится, что здесь все равны. Неважно, много у тебя денег или ты беден, все равны под святилищем. Мне нравится эта часть».

Шествие символизирует очищение, а также единство жителей. Вода стала частью традиционного ритуала очищения. Кроме того, в жаркую погоду она освежает носильщиков.

[Акико Ямада, участница фестиваля]:

«Это необходимо для сохранения культуры, а также для оживления местного сообщества».

Следующий большой парад состоится через три года. До этого участникам предстоит большая подготовка.

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