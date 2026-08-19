Улицы Токио превратились в водную арену во время традиционного фестиваля

Зрители обливают носильщиков водой из вёдер, мисок и шлангов. К процессии подключаются и пожарные. В восточном..
Дата загрузки: 2026-08-20
Зрители обливают носильщиков водой из вёдер, мисок и шлангов. К процессии подключаются и пожарные.
В восточном Токио проходит главный парад фестиваля Фукагава Хатиман Мацури. Около 25 тысяч участников несут по улицам города 54 святилища. Маршрут составляет примерно восемь километров.
Главный парад проходит раз в три года. В остальное время участники районных общин к нему готовятся.
[Сюн Катаяма, участник фестиваля]:
«Продолжая так готовиться, все сосредотачивают свои чувства и энергию на этом одном дне, поэтому это действительно особенный день».
Каждое святилище украшено и закреплено на специальных шестах. Его несут сразу несколько десятков человек. Общий вес одного может достигать 500 килограммов.
[Кэмерон Фрейзер, участник фестиваля]:
«Он весит около 500 килограммов, поэтому каждый несёт свою часть. Но мы все любители, поэтому немного сбиваемся с шага».
Фестиваль проводит храм Томиока Хатимангу. Его история насчитывает почти четыре века. Первое такое празднование состоялось в 1642 году.
[Петер Линдстрём, участник фестиваля]:
«Мне нравится, что здесь все равны. Неважно, много у тебя денег или ты беден, все равны под святилищем. Мне нравится эта часть».
Шествие символизирует очищение, а также единство жителей. Вода стала частью традиционного ритуала очищения. Кроме того, в жаркую погоду она освежает носильщиков.
[Акико Ямада, участница фестиваля]:
«Это необходимо для сохранения культуры, а также для оживления местного сообщества».
Следующий большой парад состоится через три года. До этого участникам предстоит большая подготовка.
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