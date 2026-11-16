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Страшное ДТП в Индии: 23 погибших

Страшное ДТП в Индии: 23 погибших

Не менее 23 человек погибли в результате ДТП в штате Ассам на северо-востоке Индии. Авария произошла..

Дата загрузки: 2026-11-16

Страшное ДТП в Индии: 23 погибших

Не менее 23 человек погибли в результате ДТП в штате Ассам на северо-востоке Индии. Авария произошла на шоссе недалеко от национального парка Казиранга – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного своими однорогими носорогами.

Грузовик-контейнеровоз столкнулся с автобусом. Ещё девять пострадавших доставлены в больницу.

[Камакхья Прасад Таса, представитель правящей в штате Ассам партии]:
«Ситуация очень тяжёлая. Именно поэтому пострадавших направили в медицинский колледж – в противном случае их можно было бы отпустить прямо с места происшествия. Травмированных доставляют сюда на государственных машинах скорой помощи, некоторые также прибывают самостоятельно».

Как сообщили в полиции округа Голагат, автобус направлялся в соседний округ. В нём находилось около 30 человек. Водитель грузовика также получил травмы.

Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма написал в соцсети X, что «глубоко потрясён этой трагической аварией», и направил на место происшествия высокопоставленного министра для координации спасательных работ.

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