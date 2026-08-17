Туристы продолжают ехать в Индонезию после смертоносного землетрясения

Несмотря на землетрясение, которое произошло в субботу в Индонезии, иностранные туристы продолжают прибывать в приморский город..

Несмотря на землетрясение, которое произошло в субботу в Индонезии, иностранные туристы продолжают прибывать в приморский город Лабуан-Баджо ради отдыха. Основные разрушения пришлись на другую часть провинции Восточная Нуса-Тенгара. Там погибло не менее 54 человек. Около 5000 были вынуждены эвакуироваться.

В окрестностях Лубуан-Баджо подземные толчки тоже ощущались, но не так сильно.

[турист из Голландии]:

«Мы наблюдали восход солнца с очень большой группой туристов, и сначала я подумал, что кто-то шутит, бросив камушек. А потом вдруг увидел, что все шатаются. Очень странный и немного пугающий опыт, но мы чувствовали себя в безопасности, все были очень спокойны».

[Маттео, турист из Италии]:

«Честно говоря, немного волнуюсь, но я доверяю индонезийцам. Они говорят, что опасности нет – они люди моря, люди земли, они мои братья, и я доверяю им».

Землетрясение было магнитудой 7,7. Есть риск повторных толчков.

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[Урсула Мурни, владелица лодочного бизнеса]:

«Некоторые из моих гостей решили отменить поездку, потому что были в Джаякарте и пострадали от землетрясения. Многие отменяют поездки, но другие всё же решают отправиться в тур. Обычно я работаю с европейскими туристами».

Это землетрясение стало самым смертоносным для Индонезии с 2022 года. Тогда сотни людей погибли в Западной Яве.

По данным властей, электроснабжение в пострадавших районах уже почти полностью восстановлено.

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