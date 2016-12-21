Слепая певица выступает на улице и получает третье образование

[Юлия Дьякова, певица]:

«Сначала я очень переживала, что пою в переходе, плакала много, что я филолог так зарабатываю, а потом почувствовала, что нужно изменить своё отношение к работе и тогда работа к тебе потянется».

В оживлённом переходе неожиданно заиграла музыка. Прислушиваясь к проигрывателю Юлия Дьякова исполняет любимые песни. Девушка слепая от рождения. Пение на улице – ее работа и любимое дело.

Юлия закончила МГУ. Она дипломированный учитель русского языка и литературы. Но на последних курсах учёбы стало понятно: работу слепому преподавателю найти очень сложно. Так пение стало делом её жизни.

[Юлия Дьякова, певица]:

«Жизнь мне показала, что можно быть счастливой по-разному, можно по-разному приносить людям пользу. Я вышла не просто, чтобы собрать деньги, а что-то и вам подарить, мои дорогие прохожие, мои дорогие слушатели. Я почувствовала, что люди стали как-то откликаться».

Юлия живёт самостоятельно. Снимает небольшую квартиру на окраине Москвы. Родом девушка из города Череповец в Вологодской области. У неё большая библиотека. Книги написаны на языке Брайля. Прочтя новые издания, девушка пересылает литературу своим друзьям.

[Юлия Дьякова, певица]:

«У меня очень много незрячих знакомых из стран, где литература на русском не выпускается. Я пою, какую-то часть денег откладываю, выписываю журналы. Сначала сама читаю, потом в посылки запаковываю и отрпавляю в Белоруссию, Киргизию и в другие страны, куда захотят».

Её небольшая семья – два кота и собака Диана. 4-летний лабрадор – собака-поводырь, главный помощник Юлии. В мире девушка ориентируется на слух и ощупь. Диана заменяет ей зрение. Окружающие люди часто проявляют к Юлии жалость. К такому отношению у девушки есть своя позиция.

[Юлия Дьякова, певица]:

«Я говорю: «Меня жалеют, и я жалею кого-то». Это нормально. Детей мы жалеем, пожилых людей мы жалеем. Жалеть — это нормально, я считаю. Только жалость бывает разная: брезгливая жалость и действительно сострадание тёплое, которое приводит к каким-то хорошим действиям».

29-летняя Юлия в шутку называет себя «вечным студентом». Сейчас она учится в двух институтах: на отделении вокала и психологии. Обе профессии помогают ей в жизни. Зима – самая трудная пора в жизни уличного артиста. Заветная мечта Юлии вместо фонограммы петь с ансамблем под живую музыку.