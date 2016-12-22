Оппозиция Польши призывает повторно проголосовать за бюджет

Польские оппозиционные партии пообещали продолжить блокировать сессионный зал Сейма. Они призывают правящую партию «Право и справедливость» провести повторное голосование за бюджет 2017 года. Его приняли 16 декабря в боковом зале, поскольку основной заблокировала оппозиция.

Противостояние вспыхнуло на прошлой неделе из-за планов правительства ограничить доступ в здание Сейма для журналистов. Позже правящая партия пообещала провести консультации со СМИ по этому вопросу. Теперь оппозиция переключила своё внимание на бюджет. Она утверждает, что он был принят незаконно.

[Анджей Галицкий, член оппозиционной партии]:

«Мы свободные граждане свободной страны с огромной поддержкой населения. Мы надеемся, что мы победим, и что они вернутся к тому месту заседания, где оно было прервано. Парламент должен быть открыт для СМИ без ограничений. Нам нужно должным образом проголосовать за бюджет».

Ранее в среду лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сказал оппозиционерам, включая парламентариев, что их действия незаконны.

Оппозиция же обвиняет власти в переходе к авторитарному режиму. Эти опасения в последний год спровоцировали ряд протестов, включая многотысячную демонстрацию у парламента в прошлую пятницу.

Протесты, в основном, были мирными. Однако полиция теперь окружила здание Сейма заграждениями.

В последние годы «Право и справедливость» поместила под свой непосредственный контроль общественные СМИ и прокуратуру. Она также изменила законодательство, которое определяет работу конституционного суда.

[Камила Гасюк-Пихович, член оппозиционной партии]:

«Думаю, ситуация очень опасная, согласно последним двум постановлениям деятельность Польского конституционного суда парализована».

В начале года в связи с принятыми законами Еврокомиссия начала оценку нововведений на соответствие их правовым нормам. Результатом может стать отзыв права голоса Польши в ЕС.