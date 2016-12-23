Из Алеппо эвакуировали последнюю группу повстанцев

Из восточного Алеппо эвакуировали последнюю группу повстанцев и их семей. Международный комитет Красного Креста объявил, что все, кто хотел покинуть город, смогли это сделать. Одновременно завершилась эвакуация из двух проправительственных деревень в провинции Идлиб, которые находились в осаде повстанцев. В общей сложности было вывезено более 35 тысяч человек.

Правительственная армия Сирии объявила, что получила полный контроль над Алеппо. Операция по эвакуации отсюда продолжалась около недели. Людей вывезли в районы, контролируемые повстанцами. При этом, по данным ООН, в восточной части могут оставаться ещё тысячи человек.

Ситуацию осложняла холодная погода.

[Мохамад Алших, боец Свободной армии Сирии]:

«Трудность, с которой мы сталкиваемся последние два-три дня, – это погода, снег и холод. Мы очень от неё страдаем, очень трудно. Страдают взрослые, ещё больше страдают дети».

Несмотря на прогресс сирийских правительственных сил в Алеппо и на окраинах Дамаска война в Сирии далека от завершения. Большие территории на северо-западе и юге страны находятся в руках повстанцев. Кроме того, пустынные районы и бассейн реки Евфрат на востоке всё ещё под контролем запрещённой группировки «Исламское государство».

Между тем, Генеральная ассамблея ООН в среду проголосовала за создание комиссии, которая будет собирать факты о нарушении прав человека и военных преступлениях, совершённых в ходе войны в Сирии. Это будет независимая группа экспертов. Она подготовит судебные иски в соответствии с международным правом и будет привлекать к ответственности всех подозреваемых в региональных или международных судах и трибуналах.

В резолюции Генеральной ассамблеи звучит призыв ко всем сторонам конфликта и гражданскому обществу предоставить любую имеющуюся информацию о преступлениях.

Решение раскритиковала Сирия. Она назвала это вмешательством в свои внутренние дела. Против выступили также Россия и Иран.