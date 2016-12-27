Главные туристические тренды уходящего года

В этом году туристы не хотели просто загорать на пляже или посещать стандартные достопримечательности. Тренд 2016 года – максимальное погружение в атмосферу курорта: будь то небольшая испанская деревушка или райский уголок с белоснежными пляжами и коралловыми рифами.

Это Намибия. Здесь художники изучают повадки гепардов и рисуют с натуры на расстоянии вытянутой руки от грациозных кошек. Они преодолели большие расстояния, чтобы изучить один из самых лучших парков диких животных в Африке.

Мэри-Энн Бартлетт за последние 17 лет провела уже более 150 арт-сафари.

[Мэри-Энн Бартлетт, организатор арт-сафари]:

«Когда делаешь набросок, то рисуешь какой-то определённый момент времени. Сидишь в этой среде и становишься её частью. Часто приходят животные. Это удивительное ощущение».

Здесь же в Намибии предлагают и другого рода экстрим. В стране можно найти одни из высочайших песчаных дюн в мире. Они сами по себе уже привлекают туристов. Но куда интереснее прокатиться с таких гор, например, на сноуборде.

А в северо-испанской провинции Риоха, известной своим вином, можно принять участие в сборе урожая. Более того, туристам также разрешают помять виноград ногами. Ну и, конечно, посетить дегустации.

Для тех же, кого манят морские глубины, создали вот этот роскошный мини-отель. Он находится под водой у берегов танзанийского острова. Гости спят в окружении кораллов и разноцветных рыбок. Питание и напитки доставляют сюда с суши. А одна ночь обойдётся в полторы тысячи долларов.

Любителям зимнего отдыха в этом году тоже предложили много нового. Иран становится всё более популярным горнолыжным направлением. В январе со страны сняли санкции, и авиакомпании возобновили перелёты в Тегеран. Всего в часе езды от столицы среди горной системы Эльбурс и находится этот курорт.

В самом же Тегеране можно посетить дворец Ниаваран. С XIX века он был любимым местом отдыха иранских шахов.

А на такую прогулку решится не каждый. Как говорят создатели этого моста – он самый длинный среди подобных в мире. Открыли его в августе в горном районе китайской провинции Хунань. Его длина — 430 метров. А висит он на высоте 300 метров над землёй.

[туристки]:

«У меня голова кружится, и ноги дрожат. Я чувствую, как дрожат стеклянные панели, когда люди по ним идут, это страшно. Мне понравилось».

Всем любителям романтики предлагают посетить живописный греческий остров Санторини, который стал знаменитым благодаря фильму Мамма Mia!. В 2008 году после выхода этого мюзикла остров стал очень популярным местом свадеб.

[Иоаннис Кавалларис, сотрудник местного бюро бракосочетаний]:

«Я занимаюсь этим 20 лет с 1996 года. Начиналось всё очень медленно, свадеб было мало. Но наш прекрасный вид сделал своё дело. Теперь каждый год в Санторини проходит более тысячи свадеб».

А это адриатическое побережье Хорватии. Здесь открылся первый в стране пляж для отдыхающих с собаками. Пока владельцы загорают на солнце, их четвероногие любимцы купаются, пьют «собачье пиво» или наслаждаются мороженым.