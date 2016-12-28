Лошадей успокаивают при помощи музыки

В конюшне «Ара-Дель» на северо-западе Франции лошадей разводят для показательных прыжков и разных видов спорта. Животные должны быть в наилучшей форме. Они постоянно путешествуют по всей стране и принимают участие в конкурсах.

При этом лошади – очень чувствительные животные. Такой ритм жизни может быть для них большим стрессом. Они постоянно в дороге, изолированы в специальном контейнере. И постоянно оказываются в незнакомой среде. Это можно заставить их сильно переживать.

Впрочем, недавно нашли способ их успокоить. Исследования подтвердили, что классическая и кантри-музыка оказывает расслабляющий эффект на лошадей. При этом проигрывать её необходимо непосредственно в уши животного.

Для этой цели один из французских стартапов разработал специальные наушники.

[Клэр Нево, исследователь поведения животных]:

«Это классический капор, закрывающий уши, который надевают на лошадей. Перед ушами закреплены наушники, из которых звучит музыка. А вверху есть карман с Bluetooth-передатчиком. К нему можно подключиться через свой смартфон и таким образом включать музыку».

В ходе исследований лошадей с наушниками и без помещали в стрессовые ситуации. Их изолировали, подковывали либо отвозили в незнакомое место. Затем оценивали пульс и поведение животного.

[Клэр Нево, исследователь поведения животных]:

«При измерении пульса после включения музыки стало ясно, что лошади возвращаются в спокойное состояние быстрее. Это означает, что когда вы прибываете на соревнование, то ваша лошадь будет более спокойна, а значит, покажет лучший результат».

Сотрудники конюшни говорят, что проигрывают музыку лошадям каждый день, поскольку это намного облегчает работу.

[сотрудник конюшни]:

«Они слушают музыку, а мы едем верхом. Они более расслабленные, больше готовы к сотрудничеству, то есть они могут учиться в хороших условиях».

Стоит отметить, что в ходе исследований также проверяли воздействие на лошадей рока и джаза. Такая музыка, наоборот, делала животных беспокойнее.