Сверкающий и тревожный год для индустрии ювелирных украшений

Несмотря на прогнозы, 2016 год стал не лучшим для сферы ювелирных изделий.

Сезон выставок начался в январе в Токио на фоне ярких ожиданий. В то время предполагалось, что экономическая неопределённость, которая царила в мире в конце 2015 года, не окажет негативного влияния на индустрию в целом.

Центральным экспонатом была гитара, украшенная бриллиантами, стоимостью два миллиона долларов. Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что она стала самой дорогой в мире. 68 мастеров в течение двух месяцев украшали этот уникальный инструмент десятью тысячами бриллиантов.

Ещё одним хитом стали украшения со светодиодными лампочками.

В феврале в Бангкоке ситуация в индустрии уже не выглядела так блистательно. Экономический спад дал о себе знать. На выставке, которая проходит два раза в год, продавцы были вынуждены снизить цены.

Тогда эксперты отметили, что особенно негативное воздействие оказал резкий спад ювелирной отрасли Китая.

[Энтони Питер Брук, Ассоциация торговцев ювелирными изделиями]:

«В Китае рынок, к сожалению, рухнул. И я не преувеличиваю, он на самом деле рухнул. Наверное, потребуется 4-5 лет, чтобы он вернулся в прежнее состояние. Это означает, что цены упали. Страны-производители сырья больше не могут продавать в тех же объёмах из-за разницы в цене».

Впрочем, рубины и сапфиры по-прежнему остались достаточно безопасным вложением. Их цена на китайском рынке не снизилась.

В марте, на Международной выставке ювелирных украшений в Гонконге упор делали на платину. Продавцы объявили, что устанавливают рекордно низкие за 7 лет цены на изделия из этого металла.

На весенней выставке в Стамбуле центральное место заняли изысканные и экстравагантные изделия. Это было самое дорогое творение стоимостью шесть миллионов 300 тысяч долларов. Оно включило золотые пирамиды Гизы.

Тем временем, в музеях Кремля показали изделия современного ювелира Ильгиза Фазулзянова. Они включили бриллиантовые цветы и золотых птиц. Он стал первым с 1927 года дизайнером, чьи работы представили здесь после Петера Карла Фаберже.

В Мумбаи в августе на ежегодной Международной выставке ювелирных изделий производители объявили о замедлении темпов роста индустрии из-за повышающихся цен на золото.

Одним из самых ярких экспонатов стало кольцо-павлин. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество бриллиантов: 3827.

В Лондоне же продавцы выразили уверенность, что «брексит» не отразился на продажах.

[Майкл Роулинсон, глава Ассоциации ювелиров]:

«Британский рынок, на самом деле, отреагировал очень хорошо на «брексит», у людей сохраняется уверенность, несмотря на выход из ЕС. В последние несколько месяцев торговля улучшалась».

Завершился сезон снова в Стамбуле. На выставке представили миниатюрную золотую мечеть весом 300 килограммов. Её оценили в 10 миллионов долларов.

Впрочем, у продавцов было мало поводов для радости. Сектор ювелирных украшений страны, который обычно всегда держался на плаву, начал проявлять признаки падения.