Приложение помогает определить болезни растений

На этом кусте помидора – мучнистая роса. Так называется заболевание растений, вызванное микроскопическими паразитическими грибами.

И, чтобы в этом удостовериться, достаточно взять смартфон, открыть приложение Plantix и сделать фото. В течение нескольких секунд диагноз подтверждается.

Это приложение разработал один из ганноверский стартапов. Предполагается, что оно умеет различать более 60 заболеваний растений, а также целый ряд паразитов и признаки нехватки у растения питательных веществ.

[Пьер Мунцель, представитель Peat]:

«Это мобильный советник. С его помощью мы хотим помочь фермерам, сельскохозяйственной индустрии, садовникам-любителям определять болезни растений».

Бета-версию запустили в июне 2015. С тех пор приложение скачали более 50 тысяч раз, также было проанализировано более 100 тысяч фото.

[Симоне Страй, глава Peat]:

«Мы хотим, чтобы приложение было как карманный словарь, то, что вы берёте с собой в поле и используете в ту же минуту, чтобы оценить ущерб для растений. Если вы раньше поймёте причину проблемы и способы её решения, то сможете предотвратить распространение болезни».

После того как фото сделано и проанализировано, оно сохраняется на серверах в Ганновере. Система сама учится улучшать алгоритмы определения болезней. Она уже способна показать площадь распространения паразитов и даже делать определённые прогнозы.

Теперь же технические специалисты думают, как увеличить масштаб охвата.

[Симоне Страй, глава Peat]:

«Вы можете поместить это программное обеспечение в любую систему с камерой и интернет-соединением. Это означает, что эту программу можно использовать в камерах, установленных на тракторах, или на дронах, чтобы охватывать большие области».

Пока наибольшей популярностью приложение пользуется среди любителей-садоводов в Германии, Австрии и Швейцарии. Но у компании большие амбиции. Приложение уже тестируют в Бразилии и Индии.