Мюзикл «Ла-Ла-Ленд» стал триумфатором Золотого глобуса

В Беверли-Хиллз состоялось награждение премией «Золотой глобус». В ходе 74-й церемонии отметили достижения работников сферы кинематографа и телевидения.

Триумфатором вечера стал мюзикл «Ла-Ла-Ленд». Он получил семь наград из семи в категории комедия/мюзикл. Наград был удостоен не только сам фильм, но и — создатель главной музыкальной композиции, режиссёр и сценарист ленты, а также актёрский дуэт Райана Гослинга и Эммы Стоун, которые исполнили главные роли.

Главную награду премии получила драма «Лунный свет», повествующая о жизни афроамериканца в Майами.

В номинации лучшая мужская роль в драматическом фильме победил Кейси Аффлек. Он сыграл в фильме «Манчестер у моря». В той же категории, но среди женщин, награда досталась Изабель Юппер. Её удостоили «Золотого глобуса» за роль в фильме «Она». Сама французская картина была признана лучшим фильмом на иностранном языке.

За лучшую женскую роль второго плана наградили Виолу Дэвис. Она сыграла в фильме «Ограды» вместе с Дензелом Вашингтоном. Для 51-летней актрисы это была уже пятая номинация на «Золотой глобус», но награду она получила впервые.

А актриса Мерил Стрип получила почётную премию имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа. В её копилке уже восемь «Золотых глобусов».

Лучшим актёром второго плана стал Аарон Тейлор-Джонсон за роль в фильме «Под покровом ночи».