Мексиканский песо продолжил падение на фоне опасений по поводу политики избранного президента США Дональда Трампа. Экономисты предупреждают, что дальнейшее обесценивание национальной валюты Мексики почти неизбежно.

Во вторник курс песо по отношению к доллару опустился до рекордного минимума. В целом после победы Дональда Трампа на выборах валюта Мексики рухнула на 20%. Падение ускорилось в первые дни 2017, поскольку Трамп сообщил крупным автопроизводителям, что их могут обложить высокими налогами за автомобили, произведенные в Мексике.

20 января Дональд Трамп официально вступит в должность президента. Неопределённость в отношении его дальнейших действий оказывает на мексиканское песо дополнительное давление.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прокомментировал ситуацию.

[Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР]:

«Думаю, это неизбежно. Песо продолжит падение на фоне этого давления. И Центральный банк будет стараться избежать колебаний».

С 1 января курс песо по отношению к доллару опустился более чем на пять процентов.

По словам Гуррии, курс национальной валюты Мексики – отражение состояния глобальной экономики.

[Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР]:

«Обменный курс мексиканского песо отражает стоимость бензина, неопределённость в отношении мировой экономики, а также в отношении открытости экономики в то время, когда Мексика зависит от международной торговли».

Дональд Трамп обещал разорвать торговые соглашения с Мексикой, если США не добьются для себя более выгодных условий. Он также грозил поднять пошлины на товары, произведённые на территории соседа.

Многие аналитики опасаются, что падение песо может усугубить и инфляцию. За последние два месяца она росла с рекордной для Мексики скоростью.