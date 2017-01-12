Мексиканский песо продолжил падение

Во вторник курс песо по отношению к доллару опустился до рекордного минимума. В целом после победы Дональда Трампа на выборах валюта Мексики рухнула на 20%. Падение ускорилось в первые дни 2017, поскольку Трамп сообщил крупным автопроизводителям, что их могут обложить высокими налогами за автомобили, произведенные в Мексике.
20 января Дональд Трамп официально вступит в должность президента. Неопределённость в отношении его дальнейших действий оказывает на мексиканское песо дополнительное давление.
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прокомментировал ситуацию.
[Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР]:
«Думаю, это неизбежно. Песо продолжит падение на фоне этого давления. И Центральный банк будет стараться избежать колебаний».
С 1 января курс песо по отношению к доллару опустился более чем на пять процентов.
По словам Гуррии, курс национальной валюты Мексики – отражение состояния глобальной экономики.
[Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР]:
«Обменный курс мексиканского песо отражает стоимость бензина, неопределённость в отношении мировой экономики, а также в отношении открытости экономики в то время, когда Мексика зависит от международной торговли».
Дональд Трамп обещал разорвать торговые соглашения с Мексикой, если США не добьются для себя более выгодных условий. Он также грозил поднять пошлины на товары, произведённые на территории соседа.
Многие аналитики опасаются, что падение песо может усугубить и инфляцию. За последние два месяца она росла с рекордной для Мексики скоростью.